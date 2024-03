Le ramadan commence : bien se préparer et suivre quelques conseils

Le ramadan commence ce week-end. Une pratique religieuse qui nécessite, pour celles et ceux qui pratiquent le jeûne, de bien se préparer et de contrôler leur alimentation avec rigueur.

Pratiquer un jeûne tel que le ramadan n’est pas anodin, côté nutrition. La règle est effet – rappelons-le – de ne rien avaler depuis le lever du jour, jusqu’au coucher du soleil. Le chef du restaurant Choukran, à Paris, s’y adonne depuis son enfance. Et quand on cuisine pour les autres, c’est sans doute encore plus difficile, comme le confie Abdel Alaoui :

"Je me prépare une dizaine de jours avant, j'essaie de moins manger et de pratiquer davantage de sport. Une fois commencé le ramadan, on a mal à la tête pendant deux ou trois jours. Le soir, je coupe le jeûne avec du lait et des dattes, puis vient une soupe Harira, comme chez moi au Maroc, à base de pois chiches, lentilles, tomates, vermicelles, avec viande ou non, et enfin les pâtisseries et le thé à la menthe." Sans oublier les salades, et autres petits plats que tout le monde partage en famille ou entre amis. Le restaurant Choukran propose d’ailleurs de vivre l’expérience chaque soir, que l’on soit musulman ou non.

Attention aux fringales

Ne rien avaler pendant de longues heures peut fatiguer, voire provoquer des réactions du corps, à commencer par les fringales. Marie-Laure André, diététicienne nutritionniste, le confirme : "Des fringales ou des envies de sucre en cours de journée, qui sont liées à une baisse de la glycémie. Voilà pourquoi il faut éviter les produits sucrés au petit-déjeuner, ainsi d'ailleurs que le sel qui donne soif, et excite l'appétit."

Vous retrouverez tous les conseils de Marie-Laure André sur son site Passion Nutrition. Par exemple, au repas du matin, consommer des matières grasses, une protéine qui rassasie (comme des œufs ou des amandes), un fruit et boire près d’un litre. Et pour le soir, ne pas oublier les féculents et préférer les viandes maigres.