Le chocolat dans tous ses états

Treize kilos par an et par foyer : le chocolat et les Français, c’est une vieille histoire d’amour. Avec une préférence pour le chocolat noir. Au-delà des grandes marques internationales, et de la cinquantaine de PME à travers le pays, chaque grande ville a son chocolatier historique.

Des affaires familiales

Des affaires familiales et artisanales comme La Petite friande, à Reims, une aventure lancée en 1832. Hugues Jubin, l’actuel patron reste enthousiaste : "C'est vraiment la passion qui nous anime. Le métier du chocolat est à la fois technique et artistique. Je suis autodidacte parce que j'ai eu la chance d'apprendre avec mon père et mon grand-père. Mon fils, lui, a fait un CAP mais le véritable métier s'acquiert par le travail quotidien de toute une vie."

En France, la filière représente 30.000 emplois directs, dont la moitié dans la production. Les fèves de cacao sont cultivées dans une ceinture de 2000 km autour de l’équateur. Le plus gros producteur est la Côte d’Ivoire, mais historiquement, les Antilles ont figuré parmi les premiers à exporter la fève, avant qu’elle soit remplacée par la banane et la canne à sucre.

Sous forme de boisson

Astrid Temmerman, originaire de la Martinique, a fondé la marque A-Typica : "La plupart des gens ne savent pas qu'il y a du cacao aux Caraïbes, alors qu'au XVIIe siècle, c'était la principale région productrice. Aux Antilles, la boisson est la forme habituelle de consommation du cacao, donc j'ai voulu mettre à l'honneur cette façon de le boire sous forme liquide." A-Typica commercialise une boisson au chocolat, aux épices et au rhum.

Il est vrai qu’en France, pour un tiers, on croque le chocolat en tablette, pour un quart, on l'étale en pâte à tartiner, et on le retrouve à parts égales entre 10 et 15%, dans les barres, les confiseries ou le cacao en poudre. Les amateurs ont rendez-vous au Salon du Chocolat, à Paris, à partir du mercredi 30 octobre et jusqu'au dimanche 3 novembre.