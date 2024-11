Écrire la cuisine : livres de chefs ou d'écrivains

Côté recettes, citons La délicieuse cuisine traditionnelle française de Joseph Viola, Meilleur ouvrier de France. Ce chef lyonnais explique, dès les premières pages, l’importance du col bleu-blanc-rouge : "Ce col m'a apporté un rêve, que j'avais en tête depuis l'âge de 14 ans. En même temps, il confère le devoir de transmettre."

En Alsace, Olivier Nasti, lui aussi Meilleur ouvrier de France, publie Cuisinier chasseur : "J'ai voulu raconter quelle est la vision du cuisinier dans mon environnement de chasseur et de pêcheur, comment il faut prélever un animal, puis le conserver et le cuisinier." Au-delà des recettes, certains chefs choisissent de dévoiler leur univers. Ainsi Hugo Roellinger, à Cancale, avec Correspondances, un livre qui relie des plats, des textes et des photos.

Et puis, il y a certains chefs qui s’intéressent à la gourmandise chez les auteurs. Guy Savoy sort le 3e volet de sa série Guy Savoy cuisine les écrivains. Après les 16e et 17e siècles, il en arrive au 18e : "C'est un pont, à double sens, entre littérature et cuisine. Dans les écrits, on trouve de nombreux récits qui se passent autour de la cuisine ou de la table."

Côté écrivains, cette fois-ci, ils sont nombreux à s’intéresser à la bonne chère. Jean-Claude Ribault publie un volumineux Dictionnaire gourmand du bien manger et du bien boire. Dans Le génie gourmand, Bruno Fuglini raconte les inventions culinaires de 1791 à nos jours. Et l’historien Jean-Robert Pitte nous fait partager ses Souvenirs friands : "Ce sont des souvenirs dont certains remontent à ma petite enfance, et qui m'ont toujours habité. Notre vie, dans les circonstances actuelles de la géopolitique et de l'environnement, est une vallée de larmes, et il faut une oasis. Pour moi, le bon repas partagé est une oasis."

Ajoutons Olympe, signé Anne Étorre, sur la vie d’une cuisinière libre, cheffe star des années 80, et les livres de l’éditeur Menu Fretin consacrés à des plats, le dernier en date : Le lièvre à la royale.