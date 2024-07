Vitamine D : tous carencés ?

Le samedi à 8h26 et 12h26 et le dimanche à 10h26.

Le docteur Martin Ducret, journaliste au Quotidien du Médecin revient aujourd'hui sur quelques notions à intégrer, par rapport aux besoins de notre corps en Vitamine D. Une vitamine qui a besoin de soleil pour être synthétisée.

franceinfo : Tout d’abord à quoi sert la vitamine D ?

Martin Ducret : Cette vitamine est essentielle pour la santé osseuse, pour avoir une bonne croissance et une bonne solidité des os. La vitamine D joue aussi un rôle sur le système immunitaire, la tonicité des muscles ou encore le système cardiovasculaire.

80% de la vitamine D est fabriquée grâce au rayonnement du soleil sur notre peau pendant les mois chauds, d’avril à octobre, précisément grâce aux UVB, cette catégorie d’ultraviolet. Les 20% restants viennent de l’alimentation, on peut la trouver dans la fameuse huile de foie de morue, dans les poissons gras comme le saumon, le thon, les sardines ou encore le jaune d’œuf et le beurre. Il faut savoir que près de la moitié de la population française est en manque de vitamine D, car elle ne s’expose pas assez au soleil pendant les mois chauds.

20 minutes par jour au soleil sont nécessaires pour avoir un bon stock en vitamine D ! “D’ailleurs certaines personnes sont particulièrement à risque de faire une carence, c’est pourquoi il faut les supplémenter en vitamine D tout au long de l’année, m’a expliqué Jean-Claude Souberbielle, qui est biologiste et spécialiste de la vitamine D.

C’est le cas des personnes qui ne s’exposent pas au soleil, de celles en surpoids, de celles à la peau foncée, des personnes de plus de 65 ans, ou encore celles souffrant de maladies chroniques, comme un diabète ou de l’hypertension artérielle. En plus de ces personnes, il est recommandé de supplémenter systématiquement en vitamine D les enfants, pendant toute la croissance, les femmes enceintes et les femmes ménopausées.

Et quelles sont les conséquences d’un déficit en vitamine D ?

En cas de déficit profond, la minéralisation osseuse se fait mal et l’os se déforme, on appelle ça le rachitisme chez l’enfant, et l'ostéomalacie chez l’adulte. En cas de déficit modéré, le cas le plus fréquent, de nombreuses études ont montré qu’une supplémentation en vitamine D permettait, a minima, de réduire le risque d’infection pulmonaire, la mortalité par cancer, ou encore le risque de fracture liée à l’ostéoporose. Par contre, prendre de la vitamine D quand les stocks sont remplis n’a montré aucun effet bénéfique pour la santé.

Je tiens à préciser qu’un test sanguin n’est pas systématiquement nécessaire pour dépister une carence en vitamine D, d’ailleurs le test n’est plus remboursé par la sécurité sociale depuis 2013, sauf pour des cas bien particuliers. C’est donc à votre médecin d’évaluer si vous êtes à risque de déficit, selon votre profil, il pourra ainsi vous prescrire de la vitamine D.