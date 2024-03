Vers un meilleur diagnostic des otites grâce à l’intelligence artificielle

Le samedi à 8h26 et 12h26 et le dimanche à 10h26.

Martin Ducret, médecin et journaliste au Quotidien du Médecin, nous parle aujourd’hui d’une application smartphone, utilisant l’intelligence artificielle, et qui permet de mieux diagnostiquer les otites, une affection qui touche majoritairement les enfants.

franceinfo : Avant de nous parler de cette application, expliquez-nous ce qu'est une otite ?

Martin Ducret : Une otite, c’est le terme générique pour désigner une infection de l’oreille, mais il en existe plusieurs types. Quand cette infection est localisée dans le conduit auditif externe – le petit tunnel dans lequel on peut mettre un coton-tige – c’est une otite externe. Cette otite, douloureuse, se soigne généralement avec des gouttes antibiotiques à mettre directement dans le trou de l’oreille.

Quand l’infection est plus profonde, quand elle touche le tympan et la cavité tympanique, on appelle ça une otite moyenne aiguë. Si le tympan est juste rouge et inflammatoire, c’est une otite congestive, d’origine virale, qui guérit spontanément sans traitement antibiotique.

Si le tympan se bombe à cause d’une accumulation de pus derrière lui, l’otite est alors purulente, son origine est bactérienne, et un traitement par antibiotique par voie orale est nécessaire. Il existe aussi des otites chroniques avec une accumulation, non pas de pus, mais d’une sorte de morve derrière le tympan. On appelle ça une otite séreuse.

Pour déterminer le type d’otite, le médecin s’aide d’un otoscope, un instrument qui permet de voir l’intérieur de l’oreille ?

Oui, cet instrument permet de visualiser le tympan mais ce n’est pas toujours facile en pratique de savoir si l’otite est congestive, purulente ou séreuse. Le médecin n’a pas toujours la possibilité de bien analyser l’aspect du tympan surtout quand l’enfant malade ne tient pas en place, quand le conduit est trop étroit ou obstrué par du cérumen.

C’est pourquoi des médecins américains ont développé une application smartphone pour aider à mieux diagnostiquer le type d’otite ?

Oui, cette application fonctionne avec une intelligence artificielle entraînée grâce à l’analyse d’une bibliothèque de plus de 1000 vidéos de tympans d’enfants atteints d’otite. Ainsi, en utilisant un otoscope connecté qui envoie les images du tympan sur l’application, celle-ci aide le médecin à poser le bon diagnostic avec une précision de plus de 90%.

Pour le Professeur Natacha Teissier, cheffe de service d’ORL pédiatrique à l'hôpital Robert Debré à Paris, "Cette application semble très intéressante car elle permettrait de mieux poser le diagnostic d’otite et ainsi de réduire la prescription inutile d’antibiotiques. Mais encore faut-il pouvoir la tester !”. Effectivement, cette application n’est pas encore disponible en France, on l’attend donc avec impatience.