Vaccination Covid et grossesse

C'est ma santé Martin Ducret et Géraldine Zamansky Le samedi à 7h21, 9h21 et 11h21

Un étude récente d'une grande revue médicale américaine montre que vaccinations Covid et grossesse ne sont pas antinomiques. Les précisions de Martin Ducret, médecin et journaliste au Quotidien du Médecin.

franceinfo : Que nous dit cette étude ?

Martin Ducret : Cette étude, publiée dans le JAMA, une grande revue médicale américaine, montre que la vaccination contre le Covid-19 pendant la grossesse, quel que soit le terme, est sans danger pour les mères et les nouveau-nés. Pour arriver à cette conclusion, les auteurs de ce travail ont épluché toutes les études sur le sujet, et ont sélectionné seulement les études les plus solides : ce que l'on appelle des études comparatives, et qui ont comparé des femmes enceintes vaccinées, avec au moins une dose, à des femmes enceintes non vaccinées.

Ce qui en ressort, c’est que la vaccination n’a pas entraîné plus de risque d’accouchement prématuré, de problème de poids ou de vitalité du bébé à la naissance, ni d’hémorragie ou d’infection chez la mère, lors de l’accouchement.

Cette étude révèle même que la vaccination chez les femmes enceintes est bénéfique ?

En effet, les auteurs ont montré que la vaccination en cours de grossesse permet également de protéger la mère et son bébé des complications liées à une infection au Covid. Grâce à cette étude, on peut maintenant affirmer que la vaccination contre le Covid chez la femme enceinte est sûre, et fortement recommandée à tout moment de la grossesse.

Concernant les vaccins bivalents, nouveaux sur le marché, peuvent-ils être administrés chez les femmes enceintes ?

Oui, ils sont eux aussi sans danger pour les femmes enceintes. J’ai contacté le Pr Alain Fischer, le président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, qui m’a expliqué que les nouveaux vaccins bivalents ont, à peu de détails près, le même mécanisme d’action que les vaccins initiaux à ARN messager. Ça explique pourquoi il n'y a pas plus de risques avec ces nouveaux vaccins.

En plus du Covid, l’épidémie de grippe va faire son apparition. La campagne de vaccination débute d’ailleurs ce mardi 18 octobre. Peut-on se faire vacciner en même temps, contre ces deux virus ?

Oui, bien sûr. Une piqûre dans chaque bras, grippe d’un côté, Covid de l’autre, n'entraîne aucun risque supplémentaire ! Je tiens à préciser que la vaccination contre la grippe est recommandée au personnel soignant et aux personnes fragiles, dont font partie les femmes enceintes.