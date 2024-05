Sclérose en plaques : l’espoir d’un nouveau marqueur pour faciliter le diagnostic

Le samedi à 8h26 et 12h26 et le dimanche à 10h26.

La sclérose en plaques est une maladie neurologique où le système immunitaire s’attaque à son propre système nerveux central, une maladie qui touche plus de 120.000 personnes en France. Une étude vient de paraître sur un nouveau marqueur pour la diagnostiquer et prévenir le handicap.

Martin Ducret, médecin et journaliste au Quotidien du Médecin. nous parle aujourd'hui d’une maladie neurologique qui touche plus de 120.000 personnes en France, la sclérose en plaques, et d’un nouveau marqueur biologique sanguin qui pourrait aider à faire le diagnostic de cette pathologie…

franceinfo : Mais avant de nous parler de ce marqueur, qu’est-ce que la sclérose en plaques ?

Martin Ducret : C’est une affection neurologique auto-immune, c’est-à-dire que le système immunitaire s’attaque à son propre système nerveux central, comme le cerveau et la moëlle épinière, qui se situe dans la colonne vertébrale. Cette maladie se manifeste par des troubles de la motricité – une faiblesse musculaire par exemple – par des troubles sensitifs, comme un engourdissement, des douleurs ou des fourmillements, mais aussi par des troubles de l’équilibre ou encore des troubles visuels.

La sclérose en plaques peut être source de handicap à moyen ou long terme. Elle évolue, le plus souvent, par poussées, avec des symptômes qui apparaissent puis disparaissent totalement ou en partie. Plus rarement, elle évolue en continu en s’aggravant progressivement.

Le problème avec cette maladie, c’est qu’à ce jour, il n’existe pas de marqueur spécifique pour en faire le diagnostic. Le neurologue spécialisé le fait, sur un faisceau d’arguments, devant des symptômes neurologiques évocateurs, en s’aidant des images du cerveau et de la moelle épinière, captées par une IRM, ou encore grâce à une ponction lombaire, un examen qui permet de récupérer du liquide cérébrospinal en introduisant une fine aiguille entre les vertèbres lombaires.

Mais un nouveau marqueur biologique sanguin pourrait aider à poser le diagnostic de cette maladie ?

Oui, c’est l’espoir que suscite les résultats d’une étude de la revue Nature Medicine, dans laquelle des chercheurs ont mis en évidence un marqueur immunologique qui semble spécifique de la sclérose en plaques, présent dans le sang chez environ 10% des 250 patients évalués. De plus, ce marqueur est présent plusieurs années, avant l’apparition des premiers symptômes.

Pour le Dr Clarisse Carra, neurologue au centre de ressources et de compétences (CRC) de la sclérose en plaques au CHU de Montpellier, "cette découverte est prometteuse même si d’autres études doivent confirmer l’intérêt de ce marqueur sérique. Il permettrait chez certains patients, un diagnostic encore plus précoce, et pourrait même remplacer la réalisation d‘une ponction lombaire."

Et plus le diagnostic est fait précocement, plus l’instauration d’un traitement peut être rapide, limitant ainsi la survenue de poussées et prévenir le handicap ?

Oui, selon le Dr Carra, "un biomarqueur comme celui-ci pourrait également informer sur le pronostic de la maladie, permettant alors de choisir le traitement le plus adapté au profil du patient."