Quelle est la place des applications smartphones en rééducation ?

Martin Ducret, médecin et journaliste au Quotidien du Médecin, fait le point aujourd'hui sur ces applications sur smartphone, des outils numériques censés nous aider en matière de rééducation physique, de remise en forme ou de relaxation.

franceinfo : Il s'agit d'utiliser ces vidéos à la maison ?



Martin Ducret : Oui, depuis le confinement, on voit fleurir de plus en plus d’applications smartphones qui proposent, sous forme de vidéos et d'animations, des exercices de relaxation, d’étirement et de musculation, à réaliser au travail ou à la maison, avec également des conseils pour adopter les bons gestes au quotidien et dans sa pratique sportive.

Leur objectif est de prévenir la survenue d’une blessure ou d’une douleur, et en cas de blessure avérée, comme une entorse de la cheville, de proposer un programme pour récupérer dans les meilleures conditions.

Ces applications viennent en complément d’une prise en charge par un professionnel de santé ?

Tout à fait, en cas de problème à un muscle, une articulation ou un os, le premier réflexe à adopter est de se diriger, si possible, vers un médecin. Et si une rééducation est nécessaire, l’idéal est de faire des séances, en présentiel, chez le kinésithérapeute.

Mais pour certains patients, difficile de se rendre chez son kiné pour diverses raisons : trop de distance par rapport au cabinet, manque de disponibilité, de temps ou de budget. "Dans ces situations-là, ces applications smartphones sont particulièrement utiles, explique Arnaud Barbier, vice-président de la fédération française des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs (FFMKR).

Ces outils numériques permettent d'autonomiser le patient, pour qu’il devienne acteur de sa rééducation. Cependant, il est primordial que leur utilisation soit encadrée en amont par un professionnel de santé, pour que le programme soit le plus sûr et le plus personnalisé possible.”

Pour optimiser l’usage de ces applications, le télé soin est aussi particulièrement intéressant ?

Effectivement, le télé soin avec un kiné, qui est l’équivalent d’une téléconsultation avec un médecin, permet en distanciel, par écran interposé, de suivre et de contrôler si le patient réalise bien les mouvements proposés par l'application, et d’éviter les erreurs.

Avez-vous quelques applications à nous recommander ?

Oui, Activ’dos, une appli gratuite conçue par l’Assurance Maladie pour soigner et prévenir le mal de dos. Il y a aussi Weasyo, Kivid ou encore Axomove, des applis payantes qui proposent la création de programmes de kiné sur mesure. On peut citer également Kunto, une appli ciblant les personnes en situation de handicap.