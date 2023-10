Que faire devant une douleur de l’épaule non traumatique ?

Le samedi à 8h26 et 12h26 et le dimanche à 10h26.

Les douleurs de l’épaule, un motif de consultation très fréquent, pour lequel la Haute Autorité de santé (HAS) vient de publier des recommandations pour les médecins généralistes.

Martin Ducret, médecin et journaliste au Quotidien du Médecin, nous parle aujourd’hui des douleurs de l’épaule, motif de consultation très fréquent chez les médecins et spécialistes, motif pour lequel la Haute Autorité de santé vient tout juste de publier des recommandations de bonnes pratiques, destinées aux médecins généralistes.

franceinfo : Quelles sont les causes des douleurs d’épaule, non traumatiques ?

Martin Ducret : Il y en a une multitude, mais dans 2 cas sur 3, c’est dû à ce que l’on appelle dans le jargon médical, un syndrome douloureux sous-acromial. Pour bien comprendre ce que veut dire ce terme, un peu d’anatomie s’impose !

L’humérus, l’os du bras, vient s’articuler avec l’omoplate, l’os triangulaire en haut du dos. Et l’omoplate se prolonge par un os, qu’on appelle l’acromion, que vous pouvez palper en appuyant sur le dessus de l’épaule. Entre l’acromion et l’humérus, il y a une bourse, c’est une petite poche qui permet de bien faire glisser l’articulation, et dessous, il y a des tendons, les tendons de la coiffe des rotateurs qui permettent les mouvements de l’épaule.

En cas de syndrome douloureux sous-acromial, lors des mouvements répétés d’élévation du bras, la bourse et les tendons sont en quelque sorte comprimés entre l’humérus en bas, et l’acromion en haut, d'où le terme “sous-acromial” (sous l’acromion). Quand la bourse fait mal, on appelle ça une bursite, et quand ce sont les tendons, c’est une tendinite.

Qu’est-ce qu’il faut faire quand on a une bursite ou une tendinite de la coiffe des rotateurs ?

Tout d’abord, il faut consulter un médecin qui va vous examiner et vous prescrire des radiographies, et éventuellement, une échographie pour confirmer le diagnostic. Concernant le traitement, c’est principalement la rééducation de l’épaule avec un kinésithérapeute, qui permettra de faire diminuer et disparaître les douleurs.

En fait, il faut savoir que le syndrome douloureux sous-acromial est causé par des mouvements répétitifs sur une épaule qui n’est pas bien musclée ou mal équilibrée. Le but de la rééducation est de rééquilibrer l’épaule, en la musclant comme il faut.

Les médicaments antalgiques sont-ils indiqués ?

Oui, en complément de la rééducation, le paracétamol et les anti-inflammatoires sur une courte période peuvent être utiles pour calmer les douleurs. Et en cas de bursite, il y a la possibilité de faire une infiltration de corticoïdes, avec une aiguille dans la bourse. C’est un geste très efficace pour faire passer le pic douloureux.

Généralement, un syndrome douloureux sous-acromial, quand il est bien pris en charge, évolue favorablement en quelques semaines.