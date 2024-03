Quand maigrir aide à guérir du diabète de type 2

C'est ma santé Géraldine Zamansky et Martin Ducret Le samedi à 8h26 et 12h26 et le dimanche à 10h26.

Un régime alimentaire radical suivi de deux années d’accompagnement, permet de sortir du diabète de type 2. Parfois même encore 5 ans après. Géraldine Zamansky, journaliste au magazine de la santé sur France 5, évoque aujourd'hui l'enjeu de ce régime drastique, pour aider les patients à changer les habitudes alimentaires et perdre du poids.

franceinfo : Les participants à cette étude étaient réellement devenus diabétiques et ne le sont plus ?



Géraldine Zamansky : Tout à fait. Pour entrer dans cet essai clinique, mis en place au Royaume-Uni, il fallait souffrir d’obésité, et être devenu diabétique depuis moins de 6 ans. Au bout d’un an, près de la moitié des 149 volontaires, qui avaient suivi le régime drastique proposé, étaient débarrassés de leur diabète, et 5 ans plus tard, 13% le sont restés.

C’est-à-dire que le contrôle de la quantité de sucre dans le sang refonctionne sans médicament. Comment ? J’ai bien dit drastique : ils ont seulement mangé des substituts de repas pendant 3 mois, puis 3 mois de réintroduction des aliments, le tout avec un accompagnement, poursuivi pendant encore un an et demi, pour maintenir leur perte de poids initiale. C’est-à-dire souvent 15 kilos.





Mais le nouveau consensus médical est plutôt de déconseiller les régimes brutaux ?



Attention, il ne s’agit pas ici de perdre quelques kilos pour la plage. Il s’agit d’un programme thérapeutique pour stopper une maladie grave, le diabète, associé à un excès de poids dangereux. D’ailleurs, ce protocole s’est appuyé sur les effets de la chirurgie de l’obésité qui réduit la taille de l’estomac, et donc, les apports alimentaires drastiquement.

Des personnes opérées sont sorties du diabète. Le Pr Mike Lean, qui a coordonné cette étude depuis la Faculté de médecine de Glasgow en Écosse, m’a expliqué que leur régime supprime, à son tour, sans bistouri l’origine du problème : l’excès de graisse dans le pancréas et le foie. Les volontaires ont donc pu, en toute sécurité, arrêter de prendre leurs comprimés contre le diabète.



C’est impressionnant, mais 5 ans plus tard, les volontaires ont souvent repris leur traitement ?



Oui, plus de 8 sur 10 ont en quelque sorte rechuté. Mais plus ils sont restés longtemps en rémission, sans diabète, moins ils souffrent de complications. On parle ici de menaces sur la vision, ou de risque d’amputation, par exemple. C’est crucial pour le Pr Lean, qui ne supporte plus la minimisation des dangers liés à cette maladie. Il partage donc avec son équipe une version plus accessible de son régime à base cette fois, en bon écossais, de porridge. À ne pas faire sans suivi médical. Et surtout ils continuent à chercher quel serait le meilleur soutien sur la durée pour obtenir une véritable guérison.

L’étude publiée dans The Lancet Diabetes and Endocrinology



Le site de l'essai