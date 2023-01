Quand la prise d'antibiotiques favorise la survenue des maladies inflammatoires digestives

C'est ma santé Martin Ducret et Géraldine Zamansky Le samedi à 7h21, 9h21 et 11h21

Attention, la prise d’antibiotiques n’est pas sans conséquence sur le tube digestif. Les antibiotiques augmentent le risque de développer deux maladies inflammatoires chroniques de cet organe vital.

Martin Ducret, médecin et journaliste au Quotidien du Médecin, nous donne les résultats d'une vaste étude danoise, qui a révélé que la prise d’antibiotiques augmente le risque de développer deux maladies inflammatoires chroniques du tube digestif, la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique.

franceinfo : Avant de nous parler de cette étude, expliquez-nous comment se manifestent ces deux maladies inflammatoires de l’intestin...

Martin Ducret : La maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique se manifestent par des poussées de fortes douleurs abdominales et de diarrhées, et peuvent évoluer en complications, potentiellement graves. Elles concernent moins d’1% des français, touchent préférentiellement les jeunes adultes, et leurs causes sont d’origine à la fois génétique et environnementale (pollution, alimentation, prise de certains médicaments).

Que nous apporte cette étude ?

Cette étude de grande qualité a observé 6 millions de Danois pendant 19 ans. Conclusion : plus un patient était âgé, et plus il avait consommé d’antibiotiques au cours de sa vie, plus son risque de développer une de ces deux maladies augmentait. Un risque multiplié par 2 après 40 ans.

Mais pourquoi les plus âgés sont-ils plus exposés ?

"Parce qu’en vieillissant, le microbiote digestif, c'est-à-dire les bactéries qui peuplent notre intestin, perd en diversité, et devient plus sensible aux perturbations extérieures, m’a expliqué le Pr David Laharie, spécialiste du tube digestif au centre hospitalier de Bordeaux. Les antibiotiques viennent accélérer ce processus de fragilisation du microbiote lié au vieillissement."

Donc plus on prend d'antibiotiques au cours de sa vie, plus ils auront d’impact, par effet cumulatif, sur le microbiote. Et ça peut potentiellement aboutir, même si c’est assez rare, à l’apparition d’une maladie inflammatoire de l’intestin, particulièrement à un âge avancé.

Ça veut dire qu’il faut prendre moins d'antibiotiques ?

Oui, tout à fait. Pour éviter qu’ils perturbent le microbiote, il faut, dès le plus jeune âge, les limiter à leurs strictes indications, c'est-à-dire les infections bactériennes. Beaucoup trop d’enfants et d’adultes bénéficient d’antibiotiques alors qu’ils ont une simple infection virale, comme une grippe, un rhume ou une bronchite. La faute aux médecins peu consciencieux, et à la pression de certains patients mal informés.

