Nutri-score et conseils alimentaires

Le Nutri-score, ce logo coloré apparu en 2017 avec cinq lettres de A à E, va être encore modifié, à partir de la fin de cette année, pour mieux prendre en compte les connaissances en matière d'alimentation et de santé.

Martin Ducret, médecin et journaliste au Quotidien du Médecin nous parle aujourd'hui du Nutri-score, cet étiquetage nutritionnel que l’on a vu apparaître sur nos emballages alimentaires pour nous aider à mieux manger. Un nouveau mode de calcul pour une meilleure prévention.

franceinfo : Ce Nutri-score va encore être modifié d’ici la fin de l’année ?

Martin Ducret : Depuis son apparition en 2017, il a déjà été modifié une première fois, l’année dernière, pour mieux différencier les aliments selon leur teneur en sel et en sucre, ou encore pour mieux classer les poissons gras et les viandes.

D’ici la fin de l’année, la modification du Nutri-score va concerner les boissons. L’idée est de mieux les classer en fonction de leur teneur en sucre, et de baisser la note des édulcorants, ces faux sucres, pas forcément bons pour la santé, que l’on retrouve dans les boissons “lights”. Côté visuel par contre, pas de changement prévu du Nutri-score, les lettres colorées iront toujours de A, pour les aliments et nutriments à favoriser, à E pour ceux à éviter.

En plus de faire attention au Nutri-score, quels conseils donnez-vous à vos patients qui souhaitent perdre des kilos ?

Je leur explique simplement que le poids dépend d’une balance entre les apports caloriques d’un côté, qui viennent de l’alimentation, et les dépenses caloriques de l’autre, qui viennent de l’activité physique. Si on mange trop, et si on ne bouge pas, et bien forcément, on prend du poids.

Il faut donc éviter un maximum les aliments transformés, les sodas, les sucreries, et surtout prendre le temps de manger et de bien mastiquer. Par exemple, manger du chocolat et des noisettes, plutôt que de la pâte à tartiner industrielle. Niveau activité physique, il faut commencer à en faire progressivement, marcher dès que possible, et prendre les escaliers à chaque fois que l’on peut.

En cas de maladie, comme l’excès de cholestérol ou d’hypertension artérielle, vous conseillez quoi ? Moins d’aliments gras et salés ?

Oui, mais pas seulement ! Comme me l’a expliqué Valentin Lacroix, nutritionniste à Grenoble, "C’est surtout la qualité des aliments, et ceux riches en antioxydants et oméga 3 qu’il faut favoriser : les poissons, les fruits et légumes colorés, ou encore les épices. Ces aliments diminuent le stress oxydatif qui agresse les cellules de notre corps."

Autre exemple, il vaut mieux privilégier un petit déjeuner à l’anglaise, plus riche en protéines, avec des œufs, du pain complet et du fromage, plutôt que trop riche en sucre. Ça permet d’éviter la fringale du milieu de matinée qui vous donne envie de manger n’importe quoi !

Alors bien sûr, pour adopter de bonnes habitudes alimentaires ou suivre un régime, l'idéal est d'aller voir un spécialiste en nutrition, mais surtout de garder en tête que manger n’est pas seulement un besoin mais aussi un plaisir.