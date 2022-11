Les risques cancérogènes du Téflon pointés du doigt par des universitaires australiens

C'est ma santé Martin Ducret et Géraldine Zamansky Le samedi à 7h21, 9h21 et 11h21

Le Téflon, ce revêtement anti adhésif de nos casseroles et poêles, lorsqu'il est dégradé par l'usure, ou par une éraflure, dégage de l’acide perfluoro-octanoïque, un des composants historiques du Téflon qui peut avoir des effets cancérogènes. Des chercheurs alertent. Les explications de Géraldine Zamansky, journaliste au Magazine de la Santé sur France 5.

franceinfo : Une équipe australienne appelle à la vigilance tous ceux qui s’en servent pour utiliser moins de matières grasses dans leur cuisine ?

Géraldine Zamansky : Absolument. C’est le résultat d’une recherche étonnante. Ces universitaires australiens se sont d’abord donné beaucoup de mal pour essayer de reproduire en laboratoire les différents types d’usure de ces ustensiles de cuisine. Ensuite, ils en ont mesuré la conséquence : une plus ou moins grande diffusion de micro-éléments de leur revêtement anti adhésif, le Téflon.

Avec des chiffres étonnants : une éraflure libère 9100 particules de plastique. Et ils ont recensé jusqu’à 2,3 millions de micro et nano plastiques lorsqu’une plus grande zone est abîmée. Alors, oui, je vous confirme que nous avons tous pensé la même chose, cela va potentiellement, dans nos aliments. Nos œufs sur le plat avec très peu de beurre font tout de suite un peu moins envie.

Car ces micro et nanoplastiques sont connus pour leur dangerosité ?

Disons qu’ils sont sur la liste des suspects. En 2020, un des composants historiques du Téflon le PFOA, l’acide perfluoro-octanoïque a été interdit notamment à cause d’un effet cancérogène. Mais depuis, il a été remplacé par des cousins en quelque sorte come le GenX. Or, l’Agence européenne des produits chimiques le considère comme une substance extrêmement préoccupante depuis 2019. Il serait lui aussi cancérogène, et en plus, toxique pour le foie, les reins ou encore le système immunitaire.

Mais cela prend du temps d’en apporter une preuve assez solide pour l’interdire à son tour. Il faudrait donc éviter ces substitutions douteuses. Peter Simpson toxicologue à cette agence, m’a expliqué que 5 pays européens vont justement demander en janvier l’exclusion définitive du GenX et toute sa famille, les PFAS, de tout processus de production.

En attendant, comment fait-on : on doit abandonner les poêles et casseroles anti-adhésives ?

Effectivement, une trop grande usure peut inciter à l’abandon – en essayant de trouver un circuit de recyclage. Si elles sont en bon état, comment les protéger ? Au moment de la cuisson bien sûr, en prenant plutôt une cuillère en bois. Car le même phénomène de dégradation peut se produire sur des spatules recouvertes de Téflon. Il faut aussi éviter de les laisser chauffer "à vide".

Et pour les nettoyer, pas d’eau froide tout de suite, sinon le choc thermique peut abîmer le revêtement. Pas d’éponges trop agressives évidemment, mais aussi, désolée, pas de lave-vaisselle. Et, malheureusement, si vous cherchez une alternative lors d’un prochain achat, ce n’est pas simple. Les nouvelles surfaces dites "céramiques" contiendraient aussi des composants douteux !

>>> Plus d'infos

L’étude qui met en évidence les risques cancérogènes du Teflon

Les précisions sur le site de l’ECHA (Agence européenne des produits chimiques)