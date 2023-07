Les promesses de l'intelligence artificielle en cas de dépression

C'est ma santé Martin Ducret et Géraldine Zamansky Le samedi à 7h21, 9h21 et 11h21

Et si l’intelligence artificielle pouvait aider les médecins à mieux prendre en charge la dépression ? Cela permettrait de mieux diagnostiquer cette maladie et de prévoir les traitements. Les précisions de Martin Ducret.

Martin Ducret, médecin et journaliste au Quotidien du Médecin, nous parle aujourd'hui d'IA et de dépression. Et si l’intelligence artificielle pouvait aider les médecins dans leur diagnostic et la prise en charge de la dépression ? C’est l’espoir suscité par une récente étude française publiée dans la revue Scientific reports.

franceinfo : Que nous apprend cette étude ?

Martin Ducret : Les chercheurs de cette étude, pilotée par une start-up parisienne de technologie médicale, ont suivi une soixantaine de variables – sommeil, activité physique, rythme cardiaque et respiration pour ne citer qu'elles – qui ont été enregistrées quotidiennement pendant 3 mois, chez 26 patients souffrant de dépression.

Ensuite, une intelligence artificielle a analysé toutes ces données physiologiques, et a déterminé pour chaque patient un profil spécifique, qu’on appelle une bio signature. Et chaque bio signature à permis de prédire précisément l’évolution de la dépression sur les 3 mois suivants, avec une précision de 90%.

Ces résultats ouvrent quelles perspectives ?

Pour le Pr Pierre Geoffroy, co-auteur de l’étude, psychiatre à l’hôpital Bichat et au centre ChronoS au GHU Paris Psychiatrie Neurosciences, "Ces résultats, encore à un stade intermédiaire, montrent que l’intelligence artificielle, en identifiant des profils individualisés de patients souffrant de dépression, pourrait aider les médecins à améliorer leur prise en charge, de façon beaucoup plus personnalisée."

Une dépression est très variable d’un patient à l’autre, d'où l'importance d'une personnalisation de sa prise en charge ?

Oui, tout à fait, la dépression est une maladie qui présente différentes formes cliniques. La dépression du post-partum (qui survient après la grossesse), diffère d’une dépression saisonnière ou d’une dépression mélancolique. Et pour un même type de dépression, l’évolution de la maladie, comme le risque de suicide ou de rechute, la réponse aux antidépresseurs et à la psychothérapie ne sont pas comparables d'un patient à l'autre.

À ce jour il n’y a pas de critère objectif pour évaluer tous ces paramètres, ça repose seulement sur un ensemble de critères subjectifs, recueillis lors des échanges entre le médecin et le patient en consultation. "Donc disposer de biomarqueurs précis et individuels, analysés par une intelligence artificielle, permettrait de mieux diagnostiquer cette maladie, de prédire les réponses aux traitements et son évolution”, explique le Pr Geoffroy.

Même si d'autres travaux sont nécessaires pour valider les résultats de cette étude, la médecine assistée par l'intelligence artificielle semble très prometteuse, pour mieux prendre en charge la dépression, une maladie qui touche 1 personne sur 5, au cours de sa vie.