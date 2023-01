Les cacahuètes bouillies : une solution pour contrer l'allergie ?

C'est ma santé Martin Ducret et Géraldine Zamansky Le samedi à 7h21, 9h21 et 11h21

Vous aimez les cacahuètes mais votre organisme déclenche une allergie quand vous en consommez. Un essai australien offre un peu d'espoir en démontrant que plonger les cacahuètes dans l'eau bouillante modifie la réponse des défenses immunitaires et freine l'allergie.

Départ pour l’Australie sur la piste d’une nouvelle solution contre l’allergie aux cacahuètes. Les explications de Géraldine Zamansky, journaliste au Magazine de la Santé sur France 5.

franceinfo : Cet espoir australien reposerait tout simplement sur des cacahuètes bouillies ?

Géraldine Zamansky : Tout à fait, le point de départ de ce traitement d’enfants allergiques aux cacahuètes, c’est qu’elles deviennent moins "agressives" après avoir été bouillies. Le mécanisme central de cet essai australien m’a été expliqué par un de ses concepteurs : le Pr Luke Grzeskowiak, de l’Université Flinders. En fait, plonger une cacahuète dans de l’eau bouillante change la forme des protéines qui déclenchent l’allergie.

Or l’allergie, c’est une réaction anormale de certaines défenses immunitaires qui identifient la cacahuète comme une menace, et créent une sorte d’état d’alerte inflammatoire. Donc vous avez deviné, la métamorphose de l’arachide bouillie freine cette identification. Plus vous prolongez l’ébullition, plus ce frein est fort. Il est en quelque sorte divisé par 8 en deux heures d’ébullition, et par 19 au bout de 12 heures. Le système d’alerte n’est presque plus déclenché.



Ces chercheurs ont donc imaginé un protocole à partir de cacahuètes ultra cuites ?

Exactement. Ce protocole de désensibilisation a été proposé pendant un an à 70 enfants. Il s’agit de réapprendre au système immunitaire à rester calme face aux cacahuètes, grâce à une rencontre très maîtrisée. Le point de départ, c’était une gélule, matin et soir, contenant l’équivalent d’un seizième d’une cacahuète bouillie pendant 12 heures - 62,5 mg. La première était prise sous surveillance médicale. Les doses ont été augmentées très lentement. Avec, après 3 mois, une ébullition limitée à 2 heures. Et enfin avec des cacahuètes grillées. Pour arriver à 12 par jour. Chaque changement important se faisait sous contrôle.



Ces enfants allergiques ont vraiment pu manger 12 cacahuètes par jour au bout d’un an ? Sans réaction dangereuse ?



Oui, 80% des enfants y sont parvenus sans aucun problème à la fin de l’essai, ce qui est un taux de succès assez rare. Et le Pr Grzeskowiak m’a précisé que les effets secondaires, rencontrés pendant l’année, ont effectivement été très limités. Il n’y a eu aucun choc anaphylactique grave. Cette réaction massive, potentiellement mortelle du système immunitaire, est la véritable angoisse des familles concernées.

Pour la stopper, il faut une injection rapide d’adrénaline, le fameux "stylo" que les allergiques ont toujours avec eux. Mais attention, insiste le Pr Grzeskowiak, pour garder cette menace à distance, ces enfants doivent continuer à manger régulièrement des cacahuètes. Comme un traitement de fond pour maintenir leur nouvelle tolérance immunitaire. Et il faut aussi confirmer cette source d’espoir par un essai clinique plus grand.

Et évidemment, attention, personne ne doit s’amuser à tester ce protocole seul chez lui !

>>> L’étude