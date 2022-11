Les blessures les plus fréquentes au football

Le samedi à 7h21, 9h21 et 11h21

Martin Ducret et Géraldine Zamansky

C'est ma santé Martin Ducret et Géraldine Zamansky Le samedi à 7h21, 9h21 et 11h21

La France a perdu plusieurs joueurs clés, à l'heure de l'ouverture de cette Coupe du monde au Qatar, à cause de blessures : Benzema, blessé à la cuisse, déclaré forfait pour le Mondial, Kanté, Pogba, Kimpembe ou encore Nkunku. Martin Ducret revient sur ces blessures qui peuvent immobiliser les sportifs de haut niveau pendant plusieurs mois.

Martin Ducret, médecin et journaliste au Quotidien du Médecin évoque aujourd'hui, à l'heure de l'ouverture de la Coupe du monde de football, l'absence de joueurs français importants pour cause de blessures. Le forfait de Karim Benzema samedi soir 19 novembre, s'est ajouté à une liste déjà longue pour l'équipe de France, Kanté, Pogba, Kimpembe ou encore Nkunku. L’occasion de faire un point sur les blessures les plus fréquentes en foot.

franceinfo : Quelles sont ces blessures ?

Martin Ducret : Celle qui arrive en pôle position au foot, c’est l’entorse de la cheville. A cause d’une torsion du pied, les ligaments qui permettent de stabiliser l’articulation sont étirés. Soit de manière légère, c’est une entorse bénigne, ou une “foulure” dans le langage courant, soit de manière plus grave, avec rupture d’un ou plusieurs ligaments, voire même une fracture associée.



Les joueurs Marco Reus ou encore Timo Werner, deux internationaux allemands, ne participeront pas à la Coupe du monde en raison d’une lésion sévère de la cheville.

En deuxième position, ce sont les blessures au genou ?

Oui, exactement. Soit des entorses légères, soit des entorses plus graves, comme la fameuse rupture du ligament croisé, qui est l'un des deux ligaments qui se croisent au centre du genou. Cette blessure, qui a touché il y a quelques jours Amine Harit, un international marocain et joueur marseillais, nécessite dans la plupart des cas, chez le sportif, une chirurgie de reconstruction du ligament. Le retour au foot se fait généralement au bout de 9 à 12 mois, grâce à une rééducation intensive après l’opération.

Concernant le genou, les ménisques sont également souvent touchés au foot ?

Oui, les ménisques qui sont deux fibro-cartilages en forme de croissants, et qui servent d'amortisseurs à l’articulation du genou. Ils subissent des contraintes répétées et brutales, responsables de fissures ou de déchirures qui nécessitent parfois un passage par la case chirurgie. C’est le cas du français Paul Pogba, qui a été opéré d’un ménisque en septembre dernier, et qui n'est toujours pas remis de cette blessure.

Et N'Golo Kanté de quoi souffre-t-il ?

D'une lésion musculaire de la cuisse, des muscles ischio-jambiers, une blessure très fréquente au foot. Les autres muscles fréquemment touchés à la cuisse sont le quadriceps et les adducteurs, il y a aussi les muscles du mollet.

On entend souvent parler de pubalgie ?

Oui, c’est une douleur de la région inguinale (en haut de la cuisse) causée par des micro-traumatismes à répétition. Plusieurs structures sont en cause: tendon, os ou paroi abdominale. Le repos, la rééducation chez le kiné, parfois la chirurgie, sont les traitements pour soulager cette blessure typique du footballeur. Finalement, quelle que soit la gravité de la blessure et le niveau sportif, je conseille à nos auditeurs de consulter un médecin du sport, afin d’obtenir la meilleure prise en charge.