Gare aux idées reçues sur le sommeil

Martin Ducret, médecin et journaliste au Quotidien du Médecin, revient aujourd'hui, à l'occasion du changement d'heure la nuit dernière – on a gagné une heure de dodo avec le passage à l’heure d’hiver – sur quelques idées reçues sur le sommeil.

franceinfo : Tout d’abord est-ce que ce changement d’heure est mauvais pour la santé ?

Martin Ducret : Oui, il peut avoir des effets néfastes sur la santé, mais c’est plutôt le passage de l’heure d’hiver à l’heure d’été – où on perd une heure de sommeil – qui est pointé du doigt dans la littérature scientifique.

En fait, le changement d’heure perturbe notre horloge biologique interne, ce que l’on appelle le système circadien, et ça peut entraîner des troubles du sommeil et de la vigilance potentiellement responsables d’accidents, mais aussi des troubles de l’humeur, ou encore des problèmes cardiovasculaires.

Heureusement, la majorité des personnes s’adaptent à ce changement, sans aucune conséquence sur la santé. Petite astuce pour bien vous synchroniser, couchez-vous ce soir, et cette semaine, à votre heure habituelle, 23h par exemple, même si vous êtes fatigué avant.

Est-ce que les heures de sommeil avant minuit sont plus reposantes ?

"Eh bien non, les heures avant minuit ne comptent pas double !" m’a confirmé le Dr Jérôme Pinot, médecin du sommeil et cofondateur du centre Somnology à Paris. "En fait chacun d’entre nous à sa propre horloge biologique interne et sa propre heure de coucher."

Certains sont des couche-tôt, ils vont aller au lit à 22h par exemple, et se lèveront aux aurores. D’autres sont des couche-tard, ils se couchent après minuit, et forcément se lèveront plus tard. L’important est surtout de bien dormir entre 7 et 8h par nuit, le nombre d’heures nécessaires chez la majorité des gens pour être en forme. On peut donc retenir que le monde n’appartient pas à ceux qui se lèvent tôt mais à ceux qui dorment suffisamment.

Mais pour les petits dormeurs, 5 à 6h de sommeil suffisent ?

Oui c’est vrai, mais les petits dormeurs sont rares. Beaucoup de personnes pensent à tort en faire partie, mais en réalité ils ne dorment pas assez à cause de nombreux facteurs comme le travail, le stress, les écrans ou encore les enfants.

Ils accumulent ainsi une dette de sommeil, bien souvent durant la semaine, qu’ils tentent de compenser le week-end et les jours de repos en dormant plus longtemps. Mais cette stratégie à ses limites. Pour être en bonne santé, il faut donc respecter, au maximum, son horloge biologique en se couchant et se levant à heure fixe, dès que possible.

Pour connaître précisément votre nombre d'heures de sommeil nécessaire, faites le test sur 2 semaines de vacances. Généralement, la première semaine vous allez faire des nuits plus longues pour compenser votre dette de sommeil. Et c’est pendant la deuxième semaine que vous pourrez savoir quelle est votre horloge biologique optimale.