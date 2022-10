Fonte et aquagym, c'est bon pour la santé !

Géraldine Zamansky, journaliste au Magazine de la Santé sur France 5 et tous les samedis avec nous sur franceinfo, vient mettre à mal un apriori sur les pratiquants assidus des haltères.

franceinfo : Des scientifiques ont vraiment montré que "soulever de la fonte" est bénéfique ?

Géraldine Zamansky : Absolument, cela augmenterait l’espérance de vie. C’est le résultat d’une immense étude qui a suivi pendant une décennie près de 100 000 volontaires, âgés au départ de 55 à 74 ans. La musculation avec des haltères, ou d’autres accessoires pour les jambes par exemple, diminue le risque de mortalité de 9 à 22%. Cela dépend de la fréquence des séances bien sûr : plus on en fait, mieux on est protégé.

Et l’auteure principale de cette étude, Jessica Gorzelitz me l’a présentée avec un enthousiasme assez inhabituel. Car cette chercheuse à l’Institut national du cancer américain, est elle-même adepte du lever de fonte. Et elle est heureuse de lutter contre les clichés négatifs associés à "bodybuilders acharnés". En fait, ce type d’exercice, souvent ciblé, augmenterait la masse musculaire au détriment de la graisse, et cette meilleure répartition a déjà été clairement associée à une baisse de mortalité.

Il faut réussir à soulever combien de kilos pour obtenir ce résultat ?

Alors rassurez-vous, l’âge moyen des personnes interrogées était de 71 ans. Jessica Gorzelitz pense donc qu’il ne s’agit pas de forcenés portant 50 kilos à bout de bras. Seulement des pratiquants réguliers, peut-être en salle de sport, ce qui a un côté stimulant pour l’intensité de l’exercice et pour la santé mentale, donc la longévité.

Mais même sans s’abonner à un club, l’idée, c’est qu’il faut ajouter un peu de musculation à une activité physique régulière et complète comme la marche. Car le risque de mortalité est alors encore plus réduit : presque de moitié par rapport à ceux qui ne font rien ! On peut utiliser des bouteilles d’eau en guise d’haltères quelques minutes, tous les jours, en écoutant la radio par exemple.

Et certains exercices de musculation, peuvent en plus lutter contre le mal de dos ?

Surtout s’ils sont réalisés dans une piscine, comme le montre une étude écossaise cette fois. Là aussi, l’auteur principal, Stelios Psycharakis, ne s’y est pas intéressé par hasard : avant de se consacrer à la biomécanique des sports d’eau, il était nageur de haut niveau. Avec ses collègues, ils ont identifié les exercices les plus efficaces contre les douleurs en bas du dos, photos et description à l’appui.

Avec un point essentiel : il faut muscler le dos bien sûr, mais aussi les abdominaux et les fessiers. Cela crée donc au moins une double motivation pour se jeter à l’eau : avoir moins mal et améliorer sa silhouette ?

L’étude sur les exercices en piscine

L'étude sur la musculation