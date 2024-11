Enrichir son alimentation en oméga 3 et 6 pour se protéger contre le cancer

Martin Ducret, médecin et journaliste au Quotidien du Médecin, nous parle aujourd'hui de ces acides gras, des graisses saines qui nous permettent d'être en bonne santé, notamment les oméga 3 et 6 dans notre alimentation.

franceinfo : Une nouvelle étude anglo-saxonne confirme cet effet protecteur sur l’apparition de plusieurs cancers ?

Martin Ducret :Oui, une étude étalée sur 12 ans avec plus de 250.000 personnes, a révélé que des niveaux plus élevés d’acides gras oméga-3 et oméga-6 dans le sang étaient associés à un risque plus faible de développer un cancer. Plus d’oméga-3 étaient surtout protecteurs contre les cancers du poumon et du tube digestif. Alors qu’un taux supérieur d’oméga-6 était particulièrement bénéfique pour se prémunir de l’apparition du cancer du cerveau, de la vessie et de la peau.

Pour ceux qui ne le savent pas, les oméga sont des acides gras, c’est-à-dire des graisses "saines", indispensables pour être en bonne santé. Les oméga-3 et 6 sont particulièrement présents dans les poissons gras comme les sardines, ou encore dans les huiles végétales comme l’huile de lin. Il existe aussi les oméga 9 – qui nous intéressent moins aujourd’hui – que l’on retrouve en grande quantité dans les avocats, les huiles d’olive et de tournesol.

Cette étude est particulièrement intéressante car elle prouve enfin que les oméga 3 et 6 protègent contre l’apparition de certains cancers ?

Tout à fait, "cette étude est la première à mettre en évidence un lien direct entre un taux élevé d’oméga 3 et 6 dans le sang, et une baisse du risque de cancer", m’a confirmé Caroline Guidet, diététicienne de recherche clinique dans le service de cancérologie de l'hôpital Cochin à Paris. Jusqu’alors, les études avaient pu prouver les effets bénéfiques de ces graisses dites "saines", pour d’autres maladies, comme les maladies cardiovasculaires par exemple, mais pas pour les cancers.

Pour Caroline Guidet, "ces résultats ne sont pas surprenants car les oméga 3 et 6 possèdent des effets anti-inflammatoires et anti-oxydatifs, connus depuis longtemps, qui protègent nos cellules contre leur dégradation, et donc logiquement contre l’apparition des cancers."

Quels conseils pouvez-vous nous donner pour enrichir notre alimentation en oméga 3 et 6 ?

Tout d’abord évitez d’acheter des produits étiquetés "riche en oméga 3", c’est un argument marketing souvent mensonger. Ensuite, concernant les huiles végétales, privilégiez plutôt l’huile de lin, plus riche en oméga 3 et 6, que l’huile de colza.

Et surtout, pour avoir des oméga de bonne qualité, choisissez une huile bio, vierge, de première pression à froid, et contenue dans une bouteille, non pas en plastique, mais en verre, et un verre opaque. Car les oméga 3 et 6 sont sensibles à la lumière et aussi à la chaleur. Donc pas de cuisson avec ce type d’huile.

Pour les poissons, consommez plutôt des sardines et des maquereaux, plus riches en oméga que le saumon. Et enfin, il existe des compléments alimentaires riches en oméga, mais pour savoir quelle marque choisir, demandez plutôt conseil à un ou une diététicienne.