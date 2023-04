Dépistage du cancer colorectal écouter (3min)

Le cancer colorectal est le troisième cancer le plus fréquent, et il cause plus de 17.000 décès chaque année en France. Des cancers qui atteignent désormais plus fréquemment les personnes entre 40 et 50 ans. Normalement les plus de 50 ans sont concernés, c'est ce que révèle une récente étude américaine.

Martin Ducret, médecin et journaliste au Quotidien du Médecin. nous parle aujourd’hui du dépistage du cancer colorectal, le troisième cancer le plus fréquent, qui cause plus de 17.000 décès chaque année en France. franceinfo : Et c’est une récente étude américaine sur le sujet qui a attiré votre attention ? Martin Ducret : Oui, tout à fait. Une grande étude, pilotée par l'American Cancer Society, qui révèle, qu’entre 2020 et 2023, les cas de cancers colorectaux ont augmenté de 9% chez les Américains de 40 à 50 ans, une tranche d’âge qui est habituellement peu touchée par ce cancer. C’est normalement les patients de plus de 50 ans qui sont concernés. Comment cela s’explique ? Les auteurs de cette étude ne connaissent pas précisément la raison de cette augmentation. Ils évoquent des hypothèses comme un mode de vie malsain - la malbouffe par exemple - ou alors une perturbation du microbiote intestinal. En fait, certains facteurs de risque du cancer colorectal sont déjà bien identifiés: l'âge avancé bien sûr, l’hérédité également mais aussi une mauvaise hygiène de vie, comme la consommation excessive d’alcool, de cigarettes, une alimentation pauvres en fibres et trop riches en viandes rouges, et bien sûr l’obésité et la sédentarité. En France, le dépistage de ce cancer concerne les personnes de 50 à 74 ans. Mais vu les résultats de cette étude, faudrait-il dépister plus précocement ? “A l’avenir peut-être, dès 45 ans, comme aux Etats-Unis. Mais faut-il déjà que l’on dépiste plus massivement les patients concernés dans notre pays”, m’a souligné le Dr Denis Smith, oncologue digestif au CHU de Bordeaux, et président du Centre régional de dépistage des cancers de Nouvelle-Aquitaine. D’ailleurs quand on regarde le dernier rapport de Santé Publique France, les chiffres de participation au dépistage collectif sont beaucoup trop faibles, seulement de 35%. Et même si cela monte en réalité à 50% si on inclut le dépistage individuel, c’est-à-dire des patients à risque qui bénéficient d’une coloscopie, c’est toujours insuffisant ! Quand on sait que ce cancer, détecté à un stade précoce, guérit dans 9 cas sur 10. Il faut donc se faire dépister impérativement si on a plus de cinquante ans ! Et comment se passe en pratique le dépistage de ce cancer ? C’est très simple. C’est un test à réaliser chez soi, qui consiste en un prélèvement d’un petit échantillon de selle. Il faut le faire tous les 2 ans, et il suffit de demander le kit de dépistage à son médecin traitant ou à son pharmacien ou tout simplement de le commander sur le site de l'Institut national du cancer, vous aurez en plus toutes les informations sur le sujet.