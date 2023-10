Comment soigner son rhume ?

Le samedi à 8h26 et 12h26 et le dimanche à 10h26.

Géraldine Zamansky et Martin Ducret

Quels traitements en cas de rhume et de bronchite ? C’est l’occasion de parler aujourd'hui des infections de saison et de leurs prises en charge.

Martin Ducret, médecin et journaliste au Quotidien du Médecin, revient aujourd'hui sur l'annonce de l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM). Elle déconseille fortement de prendre certains médicaments vasoconstricteurs nasaux, utilisés pour soigner les rhumes, comme le Dolirhume ou l’Actifed, en raison de rares mais graves effets secondaires.

franceinfo : Déjà pourquoi déconseiller la prise de ces médicaments très utilisés par les français ?

Martin Ducret : Parce qu’ils contiennent une substance, la pseudo-éphédrine, qui permet de diminuer le diamètre des vaisseaux du nez, et qui a pour but de le déboucher en cas de rhume. Le problème d’abord, c’est que cette substance n'est pas très efficace pour déboucher le nez, et surtout qu’elle peut entraîner, dans de rares cas, des effets secondaires graves, comme un AVC ou un infarctus du myocarde. Mieux vaut éviter d’en prendre.

Alors qu’est-ce qu’on peut prendre comme médicaments en cas de rhume ?

Et bien déjà, il faut savoir que le rhume, c’est ce que l’on appelle en médecine, la rhinopharyngite. C’est une infection par un virus au niveau du nez et de la gorge, qui se traduit par un peu de fatigue, des frissons, le nez qui coule, et une douleur modérée dans la gorge et à la tête.

Cette infection est virale, donc pas besoin d'antibiotique. Elle guérit naturellement, avec du repos en 3 à 7 jours, en moyenne. Pour le nez bouché, pas d’Actifed, ni d’Humex, ni de Dolirhume, il faut privilégier les lavages du nez à l’eau salé, c’est naturel et sans risque. Et pour les douleurs et les frissons, le paracétamol peut être efficace. Retenez aussi qu'il faut éviter de prendre des anti-inflammatoires, comme l’ibuprofène par exemple, ça peut entraîner des surinfections.

Qu’est-ce qu’il faut faire quand le rhume "tombe dans les bronches" ?

Vous venez d’utiliser une expression populaire qui signifie que l’on a une bronchite aiguë, dans les jours qui suivent le rhume, c’est très fréquent. Une bronchite aiguë, c’est aussi une infection par un virus, responsable de douleurs modérées dans la poitrine, et d’une toux, d’abord sèche puis grasse, avec des sécrétions purulentes.

Chez les personnes en bonne santé, la bronchite guérit naturellement en une dizaine de jours, donc pas besoin d’antibiotique. Parfois, la toux peut persister jusqu’à 3 semaines après le début de l’infection, c’est d’ailleurs le symptôme qui gêne le plus les patients. Dans ma pratique, je prescris rarement des sirops antitussifs. Je conseille plutôt à mes patients une cuillère de miel dans une tisane, un traitement beaucoup plus naturel et surtout sans effet secondaire.

