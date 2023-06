Comment prévenir et traiter les acouphènes ?

C'est ma santé Martin Ducret et Géraldine Zamansky Le samedi à 7h21, 9h21 et 11h21

La saison des festivals de musique vient de commencer, l’occasion de parler des acouphènes, cette sensation désagréable d’oreilles qui sifflent, et qui touche huit millions de français.

franceinfo : Qu’est-ce qu’un acouphène exactement ?

Martin Ducret : Un acouphène, c’est un bruit que l’on perçoit dans une seule ou dans les deux oreilles – ça peut être un sifflement, un bourdonnement, ou encore un grésillement. Ce bruit ou ces bruits ne sont pas dus à un son qui vient du monde extérieur, mais par l’hyperactivité d’un groupe de cellules dans l’oreille interne.

Un acouphène peut-être passager, permanent ou fluctuant. Le bruit perçu peut disparaître et revenir, il peut arriver d’un coup ou plus progressivement, il peut être très faible ou au contraire très fort – ce bruit est d’ailleurs perçu plus intensément dans le silence – et certaines circonstances favorisent son apparition, comme la fatigue, le stress ou l’exposition au bruit.

Justement l’exposition au bruit, c’est la cause principale des acouphènes ?

Oui, c’est une des principales causes. La première, en fait, c’est le vieillissement naturel de l’oreille interne qui se manifeste à partir de 50 ans, on appelle ça la presbyacousie, et ça correspond à une baisse progressive de l’audition, c'est-à-dire une surdité.

Ensuite, effectivement, c’est l’exposition au bruit qui peut provoquer des acouphènes, soit une exposition brutale comme une explosion, soit une exposition prolongée, comme l’écoute d’un concert trop près des enceintes. Souvent, la cause n’est pas retrouvée, et dans de rares cas l'acouphène ne vient pas de l’oreille, mais d’un autre organe.

En cas d'acouphène, faut-il forcément consulter un spécialiste de l’oreille, un ORL ?

Pas nécessairement, la majorité des acouphènes sont passagers. Mais en cas d'acouphène persistant ou avec des symptômes associés, comme une baisse de l’audition, oui, il faut consulter un spécialiste.

Comment soigne-t-on les acouphènes qui persistent ?

Si le traitement de la cause n’est pas suffisant, il va falloir apprendre à vivre avec ce son désagréable. Pas toujours facile dans une ambiance silencieuse, au coucher par exemple. Mais heureusement, on peut apprendre à notre oreille à ne plus fixer sur ce bruit. L’idée est de contrebalancer l'acouphène par un autre son, par exemple mettre un petit fond sonore, au moment de se coucher. Dans certains cas, l'acouphène est vraiment trop intense et un appareil auditif qui fournit des sons autour de la fréquence de l'acouphène peut être utile.

Enfin, élément important, la prévention ! Il faut bien penser à se protéger les oreilles, en cas d’exposition prolongée au bruit, avec le port d’un casque ou de bouchons d’oreille.