Comment prendre en charge une lésion musculaire ?

Martin Ducret, médecin et journaliste au Quotidien du Médecin, nous parle aujourd’hui des lésions musculaires. Ces blessures que l’on appelle communément "claquages" ou encore "déchirures musculaires".

franceinfo : Ces blessures très fréquentes chez les sportifs ne sont pas toujours bien prises en charge ?

Martin Ducret : Oui, une lésion musculaire correspond à une atteinte des fibres d’un muscle majoritairement localisé au niveau de la cuisse (muscles ischio-jambiers ou quadriceps) ou du mollet (gastrocnémien). En pratique, une lésion musculaire survient suite à un effort sportif intense, souvent sans prendre de coup. Le patient va ressentir une douleur vive, parfois comme un coup de poignard ou une sensation de claquement, au niveau d’un muscle.

La gravité de la blessure est variable. Quand il y a une déchirure de quelques fibres musculaires, sans saignement, c’est une élongation. Quand la déchirure est plus importante avec un saignement qui peut entraîner l’apparition d’un hématome, on appelle ça un claquage. Enfin, quand il y a une déchirure totale du muscle, c’est une rupture musculaire. L’hématome est généralement volumineux et le muscle déformé.

Que faut-il faire en cas de lésion musculaire ?

Il faut arrêter son effort et se mettre au repos. Surtout ne pas masser la zone blessée mais plutôt l’entourer avec un bandage compressif (sans trop serrer) pour réduire l’œdème et la formation d’un hématome. Vous pouvez aussi surélever la jambe pour limiter le gonflement.

Pour calmer la douleur, prenez du paracétamol, et appliquez une poche remplie de glace sur le muscle atteint. Par contre, on évite l’aspirine qui risque de majorer un éventuel saignement et les anti-inflammatoires, comme l'ibuprofène, qui ralentissent la régénération musculaire.

Il faut ensuite consulter si possible rapidement un médecin – du sport idéalement – qui va vous examiner, et prescrire une échographie ou une IRM, pour visualiser précisément la lésion musculaire.

Et ensuite, quel est le traitement ?

En cas d'hématome important dans le muscle, il est nécessaire de le ponctionner à l’aide d’une aiguille. Dans certains cas de rupture musculaire, une prise en charge chirurgicale est indispensable. Mais heureusement, pour la grande majorité des lésions musculaires, pas besoin de chirurgie.

La guérison de la lésion, dont la durée est variable – de plusieurs semaines à plusieurs mois selon sa gravité – nécessite, pour être optimale, d’abord du repos, puis la réalisation de séances de rééducation avec un kinésithérapeute, afin de guider la cicatrisation, et de permettre un retour à la pratique sportive dans de bonnes conditions, et éviter ainsi la survenue de récidive.