C'est ma santé. Les tracas liés au port du masque

Porter des lunettes avec un masque et éviter la buée ? Une gageure... (GETTY IMAGES / IMAGEBROKER RF)

Jean-Paul Hamon, médecin généraliste à Clamart et président d'honneur de la Fédération des médecins de France évoque aujourd'hui les petits tracas liés au port du masque.

franceinfo : Question très pratique aujourd'hui quand on a de la buée sur les lunettes à cause du masque, comment on fait ? Est-ce que vous avez un truc, une astuce ?

Jean-Paul Hamon : Effectivement, je vois pas mal de patients qui viennent me voir avec des yeux embués. Moi, j'avais lu que le coup de la mousse à raser, c'était pas mal. Il y a d'autres techniques, d'autres astuces que je n'ai pas retenues. J'ai simplement retenu celle de nettoyer régulièrement avec de la mousse à raser. Ça marche. Bon, Il faut avoir de la bombe à raser...

Autre question qu'on s'est tous posée, quand on met son masque sur la figure et qu'on veut éternuer. Qu'est-ce qu'on fait ? On éternue dans son masque ? Est-ce qu'on enlève son masque, on met sa main et on se lave les mains après ?

Généralement, si vous avez quelqu'un en face de vous, et que vous n'avez pas le temps de prendre un Kleenex, il vaut mieux éternuer dans le masque et puis vous changez de masque après. De toute façon, ce n'est pas très agréable quand vous éternuez dans un masque, vous ne pouvez pas rester longtemps avec. Et puis, si vous êtes seul, vous pouvez prendre le temps d'enlever votre masque, de prendre un Kleenex, et de vous laver les mains après. Ce n'est pas un souci.

Quand on tousse, on garde le masque ?

Quand on tousse, c'est pareil. Effectivement, si vous avez quelqu'un en face de vous, c'est sûr que la sécurité, c'est mieux de tousser dans son masque. Il vaut mieux avoir un masque de rechange après.

Autre question le masque qui tombe quand on parle, ces masques qui descendent au fur et à mesure que vous parlez. Est-ce qu'il y a un truc, une astuce pour qu'il reste en place ?

Les seuls masques qui ne descendent pas, ce sont les masques que vous attachez derrière la tête. À ce moment là, vous pouvez mettre une des attaches sur le haut de la tête, mais derrière les oreilles, quand vous parlez beaucoup, le masque descend régulièrement avec les mouvements des lèvres et du nez ; le masque glisse doucement, mais régulièrement et inexorablement. Donc, vous n'avez pas d'autre solution que de le relever et de vous laver les mains après.