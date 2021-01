C'est ma santé. Covid-19 : les contre-indications vaccinales

Un certain nombre de personnes ne peuvent pas être vaccinées pour des raisons médicales d'allergies par exemple. (BPS / MOMENT RF / GETTY IMAGES)

Jean-Paul Hamon, médecin généraliste à Clamart, président d'honneur de la Fédération des médecins de France, dresse la liste des personnes qui ne peuvent pas avoir le vaccin contre le Covid, ou celles pour qui ce n'est pas recommandé.

franceinfo : Il y a effectivement un certain nombre de personnes concernées, d'abord les personnes allergiques ?

Jean-Paul Hamon : La seule contre-indication d'allergie, ce sont les gens qui sont allergiques au propylène glycol. C'est extrêmement rare.

Et les enfants, les femmes enceintes ? Le vaccin n'est pas recommandé pour eux. Est-ce que ça veut dire que c'est dangereux ?

Non. C'est-à-dire que dans l'expérimentation sur les vaccinations, les femmes enceintes n'ont pas été concernées, n'ont pas été testées. Donc, en l'absence de test, il vaut mieux éviter les femmes enceintes. Par contre, chez les enfants de moins de 16 ans, pour le moment, il n'y a pas d'indication surtout. Et comme on n'a pas un nombre colossal de doses, je pense qu'il faut limiter les vaccinations aux personnes qui risquent de faire une forme sévère, notamment les personnes âgées.

Les malades immunodéprimés, les malades du cancer, par exemple, chez eux aussi, il n'y a pas de tests par les fabricants de vaccins. Donc, on ne sait pas si on peut ou pas les vacciner ?

Pour les malades immunodéprimés, je crois au contraire qu'il n'y a pas de contre-indications et pour les gens qui ont un cancer, entre deux chimiothérapies, il n'y a pas de problème.



Est-ce que si on a eu le Covid, il faut qu'on se fasse vacciner ou on est déjà un peu immunisé, on peut attendre ?

Pour les gens qui ont eu le Covid depuis moins de trois mois, on ne les vaccine pas ; par contre, pour les gens qui ont été contaminés il y a plus de trois mois, il n'y a pas de contre-indication à la vaccination.

Est-ce que si j'ai été malade, pas forcément le Covid, mais une petite grippe ou une infection récente, est-ce que je peux être vacciné tout de suite ou il faut attendre ?

Les gens qui ont une infection en cours, on ne recommande pas de faire le vaccin, parce qu'il faut laisser l'immunité se faire ; de la même façon, quand les enfants viennent au cabinet avec de la fièvre, on attend que l'infection soit terminée pour vacciner. C'est plus raisonnable.