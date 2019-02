C'est comment ailleurs ? L’alcoolisme en Lituanie

Photo d'illustration. (LO PRESTI / MAXPPP)

Si les Français boivent moins d’alcool qu’autrefois, la consommation reste assez forte avec 11,7 litres d’alcool pur par habitant par an. Malgré tout, c’est beaucoup moins que les Lituaniens qui engloutissent 18,2 litres d’alcool pur par an, selon les données de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Fléau surtout chez les hommes

Ce sont les hommes qui boivent le plus. Leur durée de vie s'en ressent nettement puisque que les Lituaniens ne vivent en moyenne que jusqu'à 69 ans, soit 10 ans de moins que les Lituaniennes. Logiquement, ils sont nombreux à souffrir des pathologies liées à l'alcool et les suicides se multiplient parmi ces hommes alcooliques.

L’alcoolisme ne date pas d’hier. Déjà, pendant la période soviétique, les Lituaniens pouvaient boire comme ils voulaient sur leur lieu de travail. L'alcool est très présent dans la vie de tous les jours. Cette surconsommation s'expliquerait en partie par le mal être d'une grande partie de la population, un certain pessimisme. De plus, les difficultés économiques et notamment la dure vie des campagnes n'arrange rien. Les Lituaniens consacrent 5,2% de leurs revenus à l'alcool.

La vente d'alcool interdite après 22 heures

Les autorités ont réagi récemment. La coalition au pouvoir, entre les écologistes et le parti des paysans, a pris le pris le problème à bras le corps. Ainsi, depuis 2018, la consommation d'alcool est interdite aux moins de 20 ans. Des magasins spécialisés ont été créés et la vente d'alcool est interdite le soir après 22 heures.

Par ailleurs, la publicité pour l'alcool est interdite, notamment dans la presse. Comme les Lituaniens ont la possibilité d'acheter des magazines imprimés à l'étranger dans des pays où la publicité pour l'alcool est permise, les autorités utilisent les grands moyens qui rappellent à certains la censure soviétique. Les pages de pub pour l’alcool sont carrément arrachées. Et des autocollants rouges sont collés sur les photos de bouteilles d'alcool.