C'est bon pour la planète. Les tissus écolos

Les matières naturelles comme le lin ou le coton (ci-contre) permettent de produire des tissus écologiques. (NICOLAS REMENE / LE PICTORIUM / MAXPPP)

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Notre planète est elle aussi victime de la mode. C’est l’une des industries les plus polluantes, elle émet autant de gaz à effet de serre que tous les bateaux et tous les avions réunis. Pour faire un seul tee-shirt, il faut autant d’eau que lorsque l’on prend 70 douches, 285 pour faire un jean.

La présidente du WWF nous invite à penser aux vêtements synthétiques, dont les microplastiques s’échappent pendant les lavages et finissent dans nos océans. "Cela représente l’équivalent de 500 000 tonnes par an de microplastiques qui partent ainsi dans l’environnement", précise Isabelle Autissier. Son bon conseil, on achète peut-être un peu moins et de bonne qualité en privilégiant des matières naturelles comme le lin, le coton. Et la mode ne manque pas de labels ou de marques écoresponsables.

Mais Jeanne et Elidja, nos jeunes intervieweurs du jour, pensent surtout à leur look. "Moi je ne fais pas vraiment attention au tissu, ce qui compte c’est la couleur et si ça me va bien. Si je mets un vêtement qui n’a pas de marque je pense que mes amis vont se moquer de moi", expliquent-ils.

Dans les friperies, on trouve aussi des marques, cela permet de rester looké et souvent pour moins cher. Les après-midis troc c’est sympa, on fait cabine d’essayage à la maison. C’est souvent plus original et on peut aussi rendre ses amis jaloux avec la dernière pièce unique trouvée dans un magasin de seconde main.