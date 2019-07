C'est bon pour la planète. La recette du gâteau durable

Pour pâtisser de manière durable, le choix des œufs est primordial. (LAURENCE MOUTON / MAXPPP)

Quels ingrédients peut-on mettre dans un gâteau qui fait attention à la planète ? Il faut se faire plaisir en choisissant ses œufs, en privilégiant les œufs des poules élevées en plein air. De plus en plus de magasins boycottent les œufs de poules élevées en batterie et c’est même une promesse présidentielle.

Pour le chocolat, là aussi on peut regarder les labels bio, responsables, équitables parce qu’il n’est quand même pas question de se passer de chocolat mais il faut vérifier que ce dernier n’a pas contribué à la déforestation de la planète. Pour la farine c’est pareil, le bio offre une certaine garantie de préservation de la biodiversité dans les champs.

Mais ce qui compte pour Chloé, c'est d’abord "le goût", bien sûr, mais aussi le "fait maison" et, en plus, avec des ingrédients bien choisis c’est aussi meilleur pour la santé. Pour la présidente du WWF, il y a plein de recettes et de conseils sur les applis d’aujourd’hui.

