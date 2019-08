C'est bon pour la planète. L'abri à insectes

Pour attirer les insectes utiles au jardin, les abris conçus pour les héberger peuvent être installés dans les jardins, sur les balcons. (CHRISTIAN WATIER / MAXPPP)

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

On n’y pense pas forcément en ville, mais les insectes sont très importants pour notamment la pollinisation. Près de la moitié des insectes étudiés sont menacés par la pollution, le changement climatique et pourtant un tiers de notre alimentation dépend d’eux, rien que sur le travail de la pollinisation.

Faire un abri à insectes pour qu’ils trouvent un refuge où passer la nuit ou la journée peut être très sympa à fabriquer et peut aider à les préserver. "On va faire des petits HLM à insectes dans son jardin mais si on veut l'installer dans la rue, il faudra demander l'accord du maire", explique Isabelle Autissier.

Les insectes sont importants dans la chaîne alimentaire

Les insectes sont tous utiles et chacun à son rôle dans la chaîne alimentaire. Il est important de ne pas la casser en faisant disparaître certains maillons importants. "Parfois on a des phobies pour rien, il y a des araignées qui sont très utiles pour se débarrasser des moustiques", poursuit la présidente du WWF.

Isabelle Autissier voit aussi un autre intérêt : "Cela peut être très beau et très instructif à observer, que ce soit un papillon voire même un moustique", explique-t-elle. Mais on a quand même le droit de mettre un peu de citronnelle pour les repousser et éviter de se faire piquer.

En savoir plus : le programme Weactforgood du WWF