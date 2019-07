C'est bon pour la planète. Faire ses produits ménagers soi-même

Le savon de Marseille et le vinaigre blanc sont des produits ménagers bons pour l'environnement. (THIERRY GACHON / MAXPPP)

Les produits ménagers sont assez polluants, chers et emballés. Il y a à peu près un tiers des déchets plastiques qui se retrouvent dans la nature. Neuf milliards de tonnes de plastiques sont déversées chaque année dans l’océan. Isabelle Autissier conseille les tutoriels de l’application du WWF, WAG.

Il y a de nombreuses recettes pour faire ses propres produits ménagers et les conserver. Il n’y a pas besoin de faire des centaines de produits, on peut trouver la même recette pour la salle de bain et la cuisine par exemple. Mais Amaury a quelques doutes sur ce défi. "Franchement, je ne suis pas sûr du tout parce que pour faire ses produits ménagers il faudrait avoir à la maison ses propres produits chimiques pour pouvoir les recréer soi-même".

Produits naturels

Pas question de jouer à l’apprenti chimiste ou au savant fou. Isabelle Autissier lui donne sa recette avec des produits naturels tels que du vinaigre blanc, du bicarbonate, de l’argile et du savon de Marseille. "Et ma maison est propre, tu peux venir voir !"

Recette facile : un litre d’eau, un demi-litre de vinaigre blanc, un peu d’huile essentielle citron-menthe et on nettoie tous nos sols.

Lien vers l'application : Weactforgood