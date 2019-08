C'est bon pour la planète. Faire le marché

Le rayon fruits et légumes au Mas des agriculteurs à Nîmes dans le Gard. (ROMAIN BERCHET / FRANCE-BLEU GARD LOZÈRE)

L’été en France, on ne manque pas de marchés. On va à la rencontre des producteurs locaux. Il est possible de discuter avec les commerçants et leur poser des questions : ont-ils un label ? Le produit est-il bio ? "Et c’est tellement mieux pour la planète de choisir des produits fabriqués juste à côté de là où on les achète et où on les consomme parce qu’ils ont fait moins de transport pour venir jusqu’à nous", explique Isabelle Autissier.

Elle ajoute : "Il faut savoir aussi qu’une tomate cultivée sous serre émet dix fois plus de gaz à effet de serre qu’une tomate qui a poussé en plein champ à quelques kilomètres du marché. Donc les marchés, l’été, c’est une très bonne option pour préserver la planète."

Sur les marchés, des produits très souvent de meilleure qualité

Mais ce n’est pas vraiment au goût de notre auditrice du jour Chloé : "Non, je ne fais pas le marché. Ça ne m’intéresse pas parce qu’au supermarché, il y a plein de choses industrielles que j’aime bien comme des gâteaux, des bonbons alors qu’au marché il n’y a que des tomates, des concombres, des légumes", explique-t-elle.

Isabelle Autissier s'en amuse et signale que "c’est au marché que l’on trouve les légumes qui font nos plats préférés comme les patates pour faire des frites."

Elle lui propose de tenter l'aventure car la jeune fille va trouver des produits qui ont meilleur goût et avec lesquels, elle va pouvoir décider de ce qu'elle veut manger précisément. Et peut-être découvrir ses talents culinaires et aussi manger des produits meilleurs pour la santé.

