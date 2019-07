C'est bon pour la planète. Comment refaire sa chambre ?

Faire soi-même sa décoration serait bénéfique à la planète. (FRANK MAY / PICTURE ALLIANCE)

Pendant l’été, c’est le bon moment de refaire sa chambre, ou alors, en cas de déménagement, c'est le moment de repenser un nouvel espace. Isabelle Autissier se penche auprès de Chloé, notre auditrice intervieweuse du jour, sur les bonnes astuces pour refaire sa chambre en faisant du bien à la planète.

La présidente du WWF France conseille de garder ses anciens meubles en les modifiant avec des collages, en les repeignant. Si on a envie de nouveauté, on peut aller voir dans les recycleries, dans les vide-greniers, ce qui nous plait. Si on pousse la porte d’un magasin, Isabelle Autissier nous conseille de vérifier sur les étiquettes, pour les meubles en bois notamment, la présence du label FSC, qui montre que les producteurs se sont penchés sur la façon dont sont gérées les forêts.

Elle conseille aussi de s'intéresser aux peintures, aux colles et aux solvants qui se dégagent de nos meubles pour voir ceux qui sont faits plus naturellement. Mais Chloé a des priorités pour sa chambre. "Ce qui compte le plus, c’est la décoration. Je vais racheter des plantes et des cadres pour mettre des photos de ma famille et de mes amis", explique-t-elle.

Une idée géniale, c’est de faire soi-même un cadre pour exposer ses photos avec des posters, une place de concert que l’on a bien aimé. L’idée est d’avoir une chambre avec une déco unique en son genre et cela, c’est aussi bon pour la planète.