Voler à bord d'une voiture volante : un rêve qui se concrétise aux États-Unis

Au-dessus du petit aéroport de Grand County dans l’État de Washington, Switchblade s’est élevé à 150 mètres d’altitude. Le vol a duré six minutes et le pilote d’essai, qui a pris les airs sur plus d’une cinquantaine d’appareils, était seul aux commandes. Switchblade n’est pas une très grosse voiture volante. Surtout quand elle est au sol, le design évoque une voiture de sport. C’était important pour Samson Sky, le constructeur, que son véhicule ait du style.

Sur la route, Switchblade peut atteindre les 200 km/h et dans le ciel, plus de 300 ! Son moteur est hybride avec une autonomie de 800 kilomètres, mais il est possible de faire le plein de cette voiture volante dans n’importe quelle station-service, assure Samson Sky. Pour prendre les airs, il n’y a que trois minutes à patienter pour que les ailes se déplient.

Sam Bousflied, le créateur de Switchblade, réalise ainsi un rêve d'enfant, comme il raconte à USA Today. À la fin de la maternelle, il montrait à ses amis des photos de voitures volantes et leur disait qu’elles existeraient un jour. Cet inventeur et architecte a passé les 14 dernières années à travailler sur son idée, aidé par toute son expérience en aéronautique. Il a imaginé avant cela un avion à hélice capable de franchir le mur du son par exemple.

"Quand Switchblade s’est envolé, le temps s’est comme arrêté", raconte-t-il, avant de comprendre que le vol n’avait duré que six minutes. Tout de même, son rêve est devenu réalité. Il imagine des applications très concrètes pour son véhicule, comme rouler jusqu’à San Francisco pour un rendez-vous d’affaires et revenir en volant. Il se voit déjà traverser le pays et ne plus avoir à se soucier des ralentissements à cause des travaux sur la route. Il n’y a qu’à sortir les ailes et dans le ciel bleu, il n'y a pas de feu rouge.

Une voiture réservée aux plus fortunés

Samson Sky reconnaît qu’il faudra au moins deux ans supplémentaires de travail pour une production à grande échelle. Même si la fibre de carbone et les techniques utilisées permettent de réduire le temps de fabrication d’une porte de 9 heures à 20 minutes.

Mais, pour le grand public, l’attente ne risque pas d’être le plus gros problème. Switchblade devrait en effet coûter 170 000 dollars, soit environ 155 000 euros. Il faudra débourser encore plus pour le modèle permettant de voler de nuit. De plus, si un permis de conduire classique suffit pour la voiture, il faut évidemment passer un brevet de pilote, qui coûte encore plusieurs milliers d’euros. Samson Sky affirme toutefois avoir enregistré 2 300 réservations de 57 pays différents pour tester son appareil.