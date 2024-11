Une entreprise japonaise souhaite transformer ses bananes trop mures en charbon pour barbecue

Au lieu de jeter vos bananes trop mures, pourquoi ne pas, les garder pour les transformer en charbon pour votre prochain barbecue. C’est le programme que vient de lancer une entreprise japonaise qui s’inquiète des montagnes de fruits gâchés chaque année au Japon et en Asie. Le groupe Dole Japan a calculé que chaque année il devait maintenant jeter à la poubelle 20 000 tonnes de bananes au Japon et dans les régions où il fait pousser des bananiers pour le marché nippon, notamment aux Philippines.

On ne parle pas de bananes pourries, impropres à la consommation, mais plutôt de fruits qui sont jugés un peu trop sombres ou trop murs ou trop gros pour plaire à la clientèle japonaise, qui est connue pour être très très exigeante lorsqu’elle fait ses courses. C’est après avoir mesuré l’ampleur de ce problème que Dole Japan a lancé un grand programme de lutte contre le gaspillage qu’il a baptisé Banana Mottainai. Ce mot “Mottainai” fait référence à ce concept presque philosophique au Japon où normalement, on ne doit rien jeter, rien gâcher.

Des méthodes artisanales à l'échelle industrielle

L’entreprise transforme donc ses bananes perdues en charbon. Ses chercheurs se sont, en fait, inspirés de méthodes traditionnelles artisanales qu’on peut retrouver dans certains pays d’Asie du Sud-est, comme aux Philippines, ou en Afrique. Les agriculteurs transforment déjà les peaux de banane séchées en briquettes pour faire du feu et pour cuisiner. Ce sont des peaux de bananes plantain qu’on fait sécher avant de les cuire à sec tout doucement pour récuper une sorte de poudre noire. Ensuite avec un agent liant, on fabrique des boulettes de charbon de banane.

Dole Japan fait maintenant un travail un peu similaire, mais à une échelle industrielle et avec un procédé qui lui permet de traiter les bananes entières, qui ne sont pas vendues aux consommateurs.

Le groupe dit qu’il peut maintenant recycler, chaque année, 900 tonnes de bananes perdues en charbon. Il prévoit de monter à au moins 5000 tonnes par an.

Dès que les beaux jours reviendront, il sera possible de se faire des barbecues à la banane à Tokyo. Les premières caisses de charbon de banane vont être mises en vente normalement au printemps 2025. Au lieu de briquettes classiques, un peu en forme de pavés, vous avez vraiment des briquettes de bananes carbonisées. On reconnaît bien le fruit. Dole a même commencé à présenter son produit aux amateurs de sorties en plein air et de barbecues. L’accueil semble plutôt bon. C’est un charbon qui s’enflamme très vite, qui se consume lentement et qui dégage même, il parait, une légère odeur de banane caramélisée.