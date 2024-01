Un mois sans smartphone, contre 10 000 dollars, le défi lancé par une marque américaine

C'est une entreprise new-yorkaise, qui fabrique des yaourts, qui s'offre un coup de pub avec cette initiative. Les participants doivent être résidents d’un des 50 États américains, avoir plus de 18 ans et rédiger une dissertation.

Dans la liste des bonnes résolutions pour la nouvelle année, il y a les classiques "arrêter de fumer" ou "faire plus d’exercice". Une entreprise américaine en propose une autre : ne plus toucher à son smartphone pendant trente jours. Et elle a un sacré argument pour relever le défi puisqu’elle donne une somme de 10 000 dollars. C'est avant tout, évidemment, l’occasion de s’offrir un petit coup de pub à moindres frais pour la marque de yaourts, Siggi, installée à New York, dont la spécialité est le skyr, un yaourt islandais, plutôt épais.

L’Américain moyen passerait plus de cinq heures par jour sur son smartphone, une statistique donnée par la marque. Cette sorte de cure de désintoxication cherche à rappeler aux gens qu’ils peuvent faire autre chose de tout ce temps. "L’esprit de notre marque est de se débarrasser de ce qui n’est pas nécessaire", dit son attachée de presse. "Nous croyons que la vie est plus satisfaisante avec moins de distractions numériques", ajoute-t-elle. D’où cette variante du "dry january", le mois de janvier sans alcool. Le magazine Fortune cite un exemple équivalent : l’an dernier, Gymbird, une application de fitness a proposé 10 000 dollars à un employé qui marcherait 10 000 pas quotidiennement pendant un mois.

10 000 dollars et... 60 pots de yaourts !

Pour participer il faut être résident d’un des 50 États américains et avoir plus de 18 ans. Et puis, il faut surtout envoyer, avant le 31 janvier, une dissertation de 100 à 500 mots. Le thème, décrit le site de la marque, est d'expliquer pourquoi cette cure de désintoxication numérique est importante pour vous et comment elle aura un impact positif sur votre vie d’une façon qui correspond à la philosophie de la marque. Il est expressément demandé d’être spécifique.

Le texte sera jugé à 70% sur la façon dont il démontre que dans la vie, le moins vous rend plus libre. La créativité et l’originalité compteront pour 20%. Les 10% restants correspondent à l’expression authentique de son engagement à respecter le challenge. Point important du règlement, il est interdit d’écrire avec l’assistance de ChatGPT et d’autres formes d’intelligence artificielle.

Il n’y aura que 10 gagnants, qui s’engageront sur l’honneur à ne pas se servir de leur smartphone. Ils seront prévenus par e-mail à la mi-février normalement. Ils recevront alors leurs 10 000 dollars. Ils recevront, également, un coffre-fort pour y garder leur smartphone, un téléphone portable à l’ancienne, sans accès à Internet, avec une carte prépayée d’un mois, pour ne pas être non plus totalement coupé du monde. Et autre cadeau : 60 pots de yaourts islandais. Voilà une bonne raison pour faire un peu d’exercice avec tout ce temps libre, loin des écrans.