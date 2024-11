Thanksgiving : à New York, le phénoménal succès de la parade Macy's et ses ballons géants

Si la parade existe depuis 1924, les ballons, eux, ont fait leur apparition trois ans plus tard. Deux millions d'Américains se massent dans les rues pour l'occasion et plus de 20 millions la suivent à la télévision.

Les Américains fêtent Thanksgiving, jeudi 28 novembre, et à New York on assiste chaque année à une parade avec des ballons géants. Une parade organisée par le magasin Macy's qui fête ses 100 ans cette année. La première parade a eu lieu en novembre 1924. On fête cette année la 98e édition, car il y a eu une courte pause pendant la Seconde Guerre mondiale.

Si vous ne vivez pas à New York, vous avez peut-être vu cette parade dans des films comme Miracle sur la 34e rue ou des séries télé comme Seinfeld. Macy’s, c’est une sorte de Galeries Lafayette en activité depuis le XIXe siècle, qui compte des centaines de magasins à travers le pays. Le magasin historique se trouve à New York et en 1924, quelques employés avec trois chars, quatre groupes de musique et des animaux prêtés par le zoo de Central Park ont défilé devant environ 10 000 spectateurs pour célébrer l’arrivée de Noël. Petit à petit, l’événement est devenu national au point d’être diffusé en direct à la télévision depuis les années 50.

Guider les ballons pour éviter les accidents

Les fameux ballons, eux, ont fait leur première apparition en 1927 et ils sont très vite devenus l’une des attractions principales pour le public. Au départ, on laissait les ballons s’envoler dans le ciel après le défilé, mais un avion a failli s’écraser donc on a arrêté cette tradition. En 1997, l’un d’entre eux s’est accroché à un lampadaire. Des débris sont tombés sur une spectatrice, qui a passé 24 jours dans le coma avec le crâne brisé. En novembre, il ne fait pas toujours beau à New York, le vent peut souffler fort, par exemple. Des dizaines de personnes sont chargées de guider chaque ballon dans New York. Ces ballons ont généralement la forme d’un personnage de dessin animé. Il y en aura une vingtaine en 2024 avec des nouveautés comme Sangoku de Dragon Ball, Spider-man, Minnie ou le chien pompier de la Pat’ Patrouille.



Après 100 ans, le succès ne se dément pas. Plus de 20 millions d’Américains allument la télévision dès 9 heures du matin, jour férié, pour suivre cette parade de trois heures. Les audiences restent remarquablement stables depuis 40 ans, à l’inverse des Oscars, par exemple. Du coup, la chaîne NBC paie très cher les droits de retransmission, environ 20 millions de dollars, et facture aussi très cher la publicité, pas loin d’un million le spot de 30 secondes.

: à lire aussi Pourquoi des millions d'habitants de la région de New York sont appelés à économiser l'eau

Deux millions de personnes remplissent également les trottoirs, souvent dans le froid. Il a fait -7 une année et jeudi, il devrait pleuvoir beaucoup. La parade, c’est aussi des fanfares venues de tout le pays et des artistes qui se produisent le long du défilé - une trentaine cette année dont Jennifer Hudson . Ces artistes sont payés grâce à l’argent que versent des entreprises, plusieurs centaines de milliers de dollars, pour avoir leur char dans le défilé. Il y en a 34 cette année, dont celui du Géant vert et de Lego. Le rendez-vous est certes commercial mais fédérateur et fait partie de la tradition dans des dizaines de millions de familles américaines. Et comme l’explique le New York Times, ce succès continu s’explique en partie par la nostalgie, la parade a peu évolué au fil du temps, et l’absence totale de politique, à l’inverse, encore une fois, des Oscars.