Technologies : des skis pour skier sans neige, des barbecues sans fumée... on trouve de tout au CES Las Vegas !

Le plus grand salon du monde dédié à la technologie, le CES (Consumer Electronics Show) ferme ses portes vendredi à Las Vegas. Pendant quatre jours toutes sortes de produits ont été exposés et ils ne sont pas forcément spectaculaires ou utiles.

Plus de 100 000 visiteurs, plus de 3 000 entreprises, start-up et multinationales, il y a énormément de nouvelles technologies à découvrir au CES Las Vegas, qui se déroule du 9 au 12 janvier. On y trouve par exemple une télévision transparente, conçue par deux marques coréennes, ou encore des jumelles intelligentes capables d’identifier 9 000 espèces d’oiseaux.

à lire aussi Témoignage. Ces start-ups bretonnes qui participent au CES à Las Vegas

L'appli Flush, le Airbnb des toilettes

Pour commencer, cette application absolument pas spectaculaire mais peut-être utile : Flush, chasse d’eau en français. C’est un peu le Airbnb des toilettes. Un commerce peut louer ses WC à des visiteurs, qui ne viennent pas acheter ce qu’il a à vendre. Le prix est limité à un maximum de 10 dollars. C’est une jeune femme diplômée de l'Université de Californie du Sud (USC), une université de Los Angeles, qui a eu l’idée après une série de mésaventures car les toilettes publiques ne sont pas toujours maintenues dans un état irréprochable.

On trouve également, des toilettes intelligentes, commandées par l’assistant d’Amazon ou de Google, à 10 500 dollars. Une invention de Kohler, un groupe plus que centenaire. Plus besoin de lever et de baisser la cuvette soi-même ou d’appuyer sur le désodorisant, il suffit de le demander.

Les toilettes intelligentes Kohler présentées au CES Las Vegas 2024. (BRENDAN SMIALOWSKI / AFP)

Transformer l'humidité en eau potable

Il y a aussi des progrès dans le domaine de la cuisine. Genesis Systems, une entreprise floridienne, a mis au point une machine de la taille d’un congélateur, capable d’absorber l’humidité de l’air dans la maison pour la transformer en eau potable. Le système permet de récupérer près de 400 litres par jour, d'après l'entreprise. Mais tout dépend de multiples facteurs, notamment, le taux d'humidité.

De son côté, Samsung a présenté un réfrigérateur capable de détecter ce qui se trouve à l’intérieur pour vous prévenir que la date de péremption se rapproche. Ce réfrigérateur propose aussi des recettes qui s’affichent sur l’écran incorporé aux plaques électriques juste à côté.

Barbecues, machines à glace, skis tout terrain...

General Electric de son côté a conçu un barbecue sans fumée pour cuisiner à l’intérieur. Ainsi, même en hiver ou un jour de pluie, vous gardez le goût si particulier d’une viande cuite au barbecue sans les désagréments qui l’accompagnent.

Présentée au CES également, ColdSnap, une machine pour faire de la glace, style glace à l’italienne. Dans une machine à café, vous glissez une capsule - une sorte de canette recyclable à température ambiante - et après environ deux minutes, la glace est prête. De multiples saveurs sont disponibles, le lancement est prévu en mars 2024.

Le chouchou du salon cette année c'est Skwheel. Cette start-up française, s’est fait remarquer avec une paire de ski pour skier sans neige et sur tous les terrains. À chaque démonstration en fin de journée, les téléphones portables étaient de sortie.

La start-up française Skwheel a présenté, au CES Las Vegas 2024, des skis tout terrain pour skier même sans neige. (JAMES ATOA / MAXPPP)

Rabbit R1 : le gadget qui gère les applis de votre smartphone

Rabbit R1 est un petit appareil carré orange, avec un design mignon et qui sert d’assistant virtuel. Jesse Lyu, le créateur, trouve que le système actuel des applications est trop lourd, pas assez intuitif. Il en faut une pour commander à manger, une autre pour un VTC et à chaque fois, il faut cliquer, passer d’une page à l’autre, et cetera...

La technologie permet, explique son inventeur, de faire en sorte que l’intelligence artificielle passe des mots à l’action. L’intelligence artificielle, c’était le thème numéro 1 cette année. Donc, vous demandez à Rabbit R1 de commander à manger et il s’occupe de tout. Il utilise les applications et clique les cases nécessaires à votre place. Ce n’est pas encore le successeur du téléphone, il n’en a pas toutes les fonctions. Le Rabbit R1 sort en mars pour environ 200 dollars. Ce sera l’occasion de savoir si le public a vraiment envie d’avoir deux appareils, son smartphone et le Rabbit R1, dans la poche.