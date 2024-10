Réchauffement climatique : au Japon, des jeunes attaquent en justice les grands électriciens et plusieurs industriels

Un tribunal de Nagoya examine depuis le 24 octobre la plainte déposée par de jeunes Japonais contre de grands électriciens et plusieurs industriels du pays. Au total, il y a 16 plaignants. Ils ont entre 16 et 29 ans, viennent de toutes les régions du Japon et se sont réunis dans un collectif qui s’appelle Les Jeunes pour la Cause du Climat.

Dans leur plainte, ils expliquent que les effets néfastes du changement climatique sont une atteinte au droit des jeunes générations à vivre dans un monde sûr et sain. Et selon eux, les grandes entreprises japonaises qui émettent énormément de CO2 sont coupables de cette dégradation de l’équilibre climatique.

Dix groupes visés



Ils visent au total dix groupes qui sont responsables ensemble de près d’un tiers de toutes les émissions de CO2 dans le pays. Ce sont, pour la plupart, des grands producteurs d’électricité qui exploitent encore dans le pays des centrales au charbon pour fabriquer leur courant. Et il y a aussi un grand sidérurgiste.

Youths argue for right to live on safe planet in climate suit against Japan firmshttps://t.co/bG8GkVJh1S — The Mainichi (Japan Daily News) (@themainichi) October 26, 2024



Les avocats des jeunes expliquent que ces groupes n’ont pas de plan clair pour fermer leurs centrales au charbon et qu’ils vont encore s’en servir jusque après les années 2050. Ils voudraient donc que la justice japonaise intervienne et qu’elle les condamne à réduire d’autorité leur émissions de CO2. Les jeunes voudraient que ces groupes suivent les recommandations du Giec et qu’ils divisent donc par deux leurs émissions de CO2 d’ici 2030.

Peu chances de gagner



Les avocats de ces entreprises répondent que leurs clients n’ont enfreint aucune loi et que la plainte des jeunes ne devrait même pas être instruite. Pourquoi ? Car les recommandations du Giec n’ont aucune valeur légale. Les entreprises privées ne sont pas obligées de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Les grands électriciens japonais n’auraient donc commis aucune faute. Les avocats affirment que ces groupes font beaucoup d’efforts technologiques pour réduire leur dépendance au charbon. Actuellement, presque 30% de l’électricité du Japon vient de ces centrales où l’on brûle du charbon. Le pays en exploite encore 89. À titre de comparaison, en France, seulement deux centrales au charbon sont encore en activité.

Les audiences ne font que commencer et vont s’étaler dans le temps. Les deux camps se retrouvent seulement une fois par trimestre. Mais les chances du groupe des jeunes pour le climat sont toutefois quasi nulles. Leur objectif est surtout d’essayer de mobiliser l’opinion publique japonaise qui ne s’intéresse pas trop à ces questions environnementales. Au Japon, il n’y a pas de parti écologiste, pas beaucoup d’ONG et donc pas vraiment de société civile pour se mobiliser sur ces enjeux climatiques.