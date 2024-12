Pookie Tools, le nouveau site de rencontre de la "Hawk Tuah Girl", flirte avec l'insolite

Un site de rencontre, pour le moins étonnant, débarque aux États-Unis. Sa fondatrice, une toute jeune influenceuse, Haliey Welch, l'est tout autant. Surnommée la "Hawk Tuah Girl", la jeune femme de 22 ans s'était fait connaître en juin 2024 dans un micro-trottoir à Nashville, dans le Tennessee, dans lequel, interrogée sur une pratique sexuelle qui émoustillerait particulièrement les hommes, sa réponse prononcée avec l'accent particulier du Sud des États-Unis était devenue virale : "Hawk Tuah", locution censée imiter le son d'un crachat.

Désormais suivie par plus de cinq millions de personnes sur les réseaux sociaux, la jeune femme, autrefois ouvrière mal payée, a engagé un agent, fait payer sa présence à des événements, et a même lancé la première balle à un match de baseball, l’équivalent américain du coup d’envoi fictif d’une rencontre de football en France. En quelques semaines, elle lance alors son podcast, et désormais donc un site de rencontres baptisé Pookie Tools ; Pookie, comme le nom de son petit ami. "Je vous donne tous mes trucs pour naviguer avec confiance dans le monde des sites de rencontre, des outils pour vous aider à trouver votre Pookie à vous", annonce-t-elle.

Révolution ou simple buzz ?

Pookie Tools se présente comme votre "partenaire de drague", une sorte d'assistant virtuel pour vous aider à trouver une phrase pour relancer la conversation que vous auriez en ligne, ou pour vous conseiller une façon de vous habiller pour un rendez-vous, en fonction du rendez-vous justement. Une formule, pas véritablement révolutionnaire, puisque d'autres applications proposent déjà des chatbots. Par ailleurs, beaucoup de jeunes femmes et de jeunes hommes se servent aussi de ChatGPT pour rechercher des réponses qui plairont à leur interlocuteur ou interlocutrice. Le site Techcrunch a d'ailleurs trouvé que l’application était assez standard justement, sans la fraîcheur ou la personnalité qui ont fait le succès d’Haliey Welch.

On pourra tout de même noter l'originalité de certaines fonctionnalités, comme la notation de vos textos de 0 à 100 pour les situer sur l’échelle du flirt. Mais ce sont surtout le détecteur de calvitie - en analysant la photo de profil des utilisateurs - et le détecteur de taille, qui détonnent. Les cheveux et les centimètres, deux choses sur lesquelles les hommes auraient plutôt tendance à mentir sur les sites de rencontre.

Reste à savoir si ces fonctionnalités démarquent Pookie Tools sur un marché aussi concurrentiel, et si la célébrité soudaine d’Haliey Welch suffit à s’y faire une place, alors que l'abonnement coûte 7 dollars la semaine, ou 50 dollars pour l'année. D’après l’institut de sondage Pew Research, environ 50% des moins de 30 ans ont utilisé un site de rencontre dans leur vie, mais la moitié des utilisateurs juge l’expérience négative. Ce qui n’empêche pas le marché des applications de rencontres de représenter aujourd’hui environ 3 milliards de dollars par an rien qu’aux États-Unis.