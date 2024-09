Mode : aux États-Unis, une jeune créatrice invente le talon de chaussure convertible

Haley Pavone, étudiante à Los Angeles, a eu cette idée qui doit permettre de ne plus avoir à trancher entre l’élégance des chaussures à talon et le confort des chaussures plates.

Avec le talon convertible, une jeune femme semble avoir trouvé, aux États-unis, une solution pour un problème qu’elle, et beaucoup d’autres, ont souvent rencontré : allier l’élégance des chaussures à talon, au confort des chaussures plates. Concrètement, vous pivotez ce talon convertible pour le retirer quand vous sortez du bureau ou que vous rentrez de soirée et la chaussure se transforme ainsi en sandale. Plus besoin de longue marche douloureuse ou de porter une autre paire dans son sac. "Pourquoi ne pourrait-on pas avoir le style et le confort sans le sacrifice ?", demande la jeune créatrice de la marque Pashion Footwear, mais vous pouvez aussi remplacer le talon par un autre. La marque propose six tailles et formats différents. Elle a même des shoemmeliers, jeu de mot avec sommelier, pour vous conseiller. Il existe aussi une version bottes et bottines.

Le marché de la chaussure pèse 115 milliards de dollars aux États-Unis, sachant que d’après le Huffington Post, une femme possède en moyenne 20 paires de chaussures mais n’en porte qu’un quart. Avec ses 11 employés, Pashion Footwear essaie de se faire une petite place et espère doubler à la fin de l’année le double de ses revenus de 2023, soit quatre millions de dollars.

Haley Pavone, qui a eu cette idée, raconte au Los Angeles Times (article en anglais), mercredi 28 août que le déclic a eu lieu lors d’une fête dans son université, au nord de Los Angeles, quand elle a enlevé ses chaussures pour danser et qu’une autre étudiante lui a marché sur le pied, en talons. La douleur lui a donné des idées, sachant qu’elle venait d’avoir un cours sur le fait que les consommateurs étaient prêts à payer pour ne pas souffrir. Et justement les talons sont "violemment inconfortables et pas pratiques", dit-elle. Haley Pavone a lancé sa première paire en 2019. Pour lever des fonds et faire grandir la marque, en 2021, elle a présenté son idée sur l’émission de télé réalité "Shark Tank", l’ancêtre américain de "Qui veut être mon associé ", en France. La proposition qu’on lui a faite ne lui a pas plu, mais lui a offert une exposition précieuse. Elle a pu collecter un million auprès de nouveaux investisseurs quelques semaines plus tard. Elle a été citée par le magazine Forbes parmi les 30 entrepreneurs de moins de 30 ans à surveiller.

Des chaussures disponibles à l'achat uniquement sur internet

La marque est suivie par plus de 700 000 personnes sur Instagram et utilise largement TikTok pour communiquer. Il faudrait maintenant que les chaussures soient disponibles dans le commerce et pas seulement Internet, pour convaincre ceux qui veulent essayer avant d’adopter.



L'avis d'une influenceuse aux 10 millions de followers sur YouTube est mitigé. Elle trouve qu’en mode plat avec la pointe du pied relevée, les chaussures donnent un petit air d’elfe à celle qui les porte. Plutôt qu’une vraie paire à double emploi, elle a une formule intéressante, des "chaussures à talon avec une sortie de secours". En 2023, une journaliste du New York Times a écrit de son côté que "le concept sonnait trop beau pour être vrai parce que c’est le cas". Le prix, dans les 250 dollars et 50 pour les talons supplémentaires, lui paraissait trop élevé et le confort, particulièrement pour les bottes, était "insupportable" même, selon elle : ce qui tombe un peu à plat du coup.