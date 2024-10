Les Américains ont un championnat du plus gros mangeur

Leo Messi joue à Miami dans la Major League Soccer, le championnat américain de football. Les Dodgers et les Yankees s’opposent en ce moment dans la finale du championnat de baseball, la Major League Baseball. Les Américains ont aussi une Major League Eating. Hot dogs, nuggets et même myrtilles... À chacun sa catégorie.

La Major League Eating a été créée en 1997 et se porte toujours bien, près de 30 ans plus tard. Elle organise environ 70 concours par an, le plus connu étant le concours de hot dogs à New York tous les ans le 4 juillet, jour de fête nationale. Le concours de hot dogs, c’est l’équivalent de la finale de la ligue des champions ou du Super Bowl pour la Major League Eating. Diffusée sur la chaîne sportive ESPN, l’épreuve attire plus d’un million de téléspectateurs chaque année, avec 10 000 dollars à la clé pour le vainqueur et pour la concurrente victorieuse puisqu’il y a une catégorie hommes et femmes.

Mais la MLE organise d’autres concours : les ailes poulets - 236 avalées en 12 minutes par le vainqueur de cette année, plus riche de 5 000 dollars -, les chicken nuggets - 220 engloutis en 8 minutes par le gagnant, les donuts - 70 en 8 minutes pour 3 000 dollars, les pistaches - 338 en 8 minutes cette année. Mais les concurrents mangent aussi des fruits, c’est plus sain. Cet été, plus de 8 kilos de myrtilles ont été avalés en 8 minutes par le vainqueur du concours.

Une préparation spécifique

C’est d’autant plus impressionnant que les participants sont souvent les mêmes. Comme si vous brilliez à la fois en tennis, en golf et en squash. Et comme le note l’agence France Presse, les concurrents n’ont pas forcément de dimensions gargantuesques pour avaler tout ça. C’est une affaire de technique. Pour s’entraîner, les "athlètes" boivent énormément de liquides - de l’eau, du lait - pour étirer leur estomac. Ne pas oublier de se relaxer mentalement avant le concours et de beaucoup dormir après. Normalement, les vrais pros n’ont même pas besoin de vomir. Et comme le record du 100 mètres qui a continué de s’améliorer jusqu’à Usain Bolt, les concurrents sont passés de 21 hot dogs en 12 minutes à 83 en 10 minutes. Hélas, la MLE n’a pas été épargnée par les soupçons de tricherie. La preuve, peut-être, qu’elle est une ligue sportive comme les autres.

La ligue a aussi sa star, Joseph Christian Chestnut, appelé plus simplement Joey Chestnut. La légende, le goat,le roi du hotdog. 41 ans dans quelques jours. Il a gagné 16 des 19 derniers Nathan’s Hot Dog contests, le rendez-vous le plus important de l’année pour la Major League Eating. La ligue le décrit comme un "héros américain".

Mais scandale, il n’a pas pu s’inscrire lors du concours de cette année, le 4 juillet 2024. Pourquoi ? Parce qu’il a signé un contrat de sponsoring avec Impossible Foods, une marque de saucisses vegan. Visiblement, ça n’a pas plus à Nathan’s, la marque de vraies saucisses qui sponsorise l’événement de la MLE. Lui a promis à ses fans qu’ils le reverraient "manger" bientôt.