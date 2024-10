Le T-Boy Wrestling : première édition à Los Angeles d'une compétition de catch transgenre

Dans un gymnase à l'est de Los Angeles, s’est déroulée une compétition un peu différente de la WWE, la grande fédération américaine de catch. Pour sa première édition, au T-Boy Wrestling, une trentaine de combattants transgenres se sont opposés, venus faire le show en compagnie de 500 spectateurs et de 500 téléspectateurs sur Twitch.

Un véritable spectacle militant

Aux murs, le drapeau de la fierté trans aux bandes bleu clair, roses et blanches et au sol un tapis de lutte traditionnelle. Normalement, le but est d’immobiliser son adversaire mais le Los Angeles Times, qui a assisté aux combats, décrit, vendredi 11 octobre, des manœuvres moins orthodoxes : jambe artificielle pour attaquer son adversaire, tarte à la crème, banane sortie du caleçon, ou adversaire s’injectant sa dose de testostérone sur le tapis de lutte. Du catch spectacle, en musique, avec une approche militante.

C'est l'association Trans Dudes off LA qui organise ce tournoi, avec pour objectif d’aider à créer des liens au sein de la communauté trans masculine de L.A via des événements, des levées de fonds, des randonnées et désormais le T-Boy Wrestling. De fait, même à Los Angeles, où vivent environ 70 000 personnes trans et non-binaires, et si la communauté y est plutôt bien accueillie et protégée, il y a encore du travail en matière d’intégration. Sans parler des États-Unis dans leur ensemble, où la communauté est régulièrement ciblée par les conservateurs. L'enjeu est ainsi de donner une autre idée de la masculinité et une autre image des trans dans les médias, qui se résume souvent, selon l’un des organisateurs, à des "hommes blancs maigres".

Une prochaine édition est déjà programmée au mois de mars 2025 à Los Angeles. New York accueillera pour sa part un autre événement similaire en août 2025. De leur côté, les Trans Dudes off LA ne seraient pas contre internationaliser le concept. L'association, en recherche de sponsors, est par ailleurs en train de structurer l’événement. L'objectif n'étant pas forcément de gagner de l’argent, explique le L.A Times mais d'organiser de plus gros évènements.