"Le clan du clair de lune", un mouvement en Asie où de jeunes salariés dépensent l'intégralité de leur salaire chaque mois

Dans plusieurs pays d'Asie, un phénomène prend de plus en plus de place. Il consiste à dépenser l'ensemble de son salaire chaque mois.

Dans plusieurs pays d’Asie, les sociologues et les économistes mettent en garde contre la montée en puissance d’une nouvelle génération de consommateurs. Des jeunes de moins de 35 ans plutôt aisés qui ont décidé de ne jamais rien économiser et de toujours dépenser tout leur salaire. Ce mouvement a même un nom : "Le clan du clair de lune" ou "Moonlight Gang".

On retrouve ce concept régulièrement dans les médias classiques ou les plateformes en ligne. Ce phénomène est particulièrement présent en Chine, mais aussi à Hong Kong, à Singapour et à Taïwan. En Chine, l'expression revêt aussi un double sens. Ainsi, si "Clan du clair de lune" se traduit tel quel en mandarin, cela signifie aussi "un groupe de gens qui dépensent chaque mois tout ce qu’ils gagnent".

Plus étonnant, ce phénomène ne touche pas de jeunes défavorisés qui n’arriveraient pas à finir leur fin de mois, mais plutôt de jeunes cadres, qui ont de bons salaires, aux alentours de 2 000 euros par mois. Ils passent tout en habits de marque, en produits de luxe, en soins au spa, en restaurants branchés ou encore en voyage. Ils refusent d’économiser, de thésauriser ou de mettre de côté pour acheter un appartement dont le prix au m² est de toute façon trop cher. C’est presque une philosophie. L’inverse exact de ce que faisaient leurs parents, qui eux se sacrifiaient pour toujours économiser plus.

Une tendance de fond

Récemment, un sondage en ligne à Taïwan sur le site de recherche d'emplois Yes123 montrait que 46% des jeunes travailleurs affirmaient s’identifier à ce mouvement du “clan du clair de lune”. Une part significative, 26% de ces personnes sondées, disent qu'ils dépensent chaque mois tout leur salaire, mais qu’en plus ils commençaient à s’endetter pour se faire encore plus plaisir.

L’impact macro-économique, à l’échelle d’un pays, de ce phénomène pourrait être énorme, car, par exemple, ces gens n’achètent pas de maisons ou d’appartements. Le marché immobilier va donc devoir s’adapter. Une grande partie du clan du clair de lune n’aura jamais d’enfant. Ils se sont habitués à une vie construite autour de leur personne et ne veulent pas "s’encombrer" avec d’autres humains. Déjà, on constate un effondrement de la natalité dans tous ces pays : Taïwan a maintenant le plus bas taux de fécondité de toute la planète.