La mairie de Séoul met gratuitement à disposition des salles de mariage pour encourager les couples à célébrer leur union

En Asie, dans certaines grandes villes, on réfléchit à offrir gratuitement des lieux de mariage aux jeunes couples qui hésitent à s’unir, car ils n’ont pas les moyens de s’offrir une belle cérémonie. La ville de Séoul, en Corée du Sud, propose déjà plus d’une vingtaine de lieux magiques.

La mairie de Séoul fait un constat assez simple, les jeunes se marient de moins en moins, car ils estiment qu’ils n’ont pas les moyens de s’offrir un beau mariage. Ces dernières années, il y a eu une inflation du coût de ces cérémonies notamment dans la capitale coréenne. En moyenne, il faut dépenser maintenant plus de 10 000 euros pour la célébration. C’est un montant qui est souvent insurmontable pour des jeunes qui commencent à peine à travailler.

Le pays assiste donc à un effondrement des unions qui se traduit par une baisse des naissances. Pourquoi ? Parce qu’en Corée du Sud, il est toujours très mal vu d’avoir un enfant hors mariage. En 2023, seulement 5% des bébés coréens sont nés dans des couples non mariés. En France, c’est actuellement plus de 60%. La mairie de Séoul cherche donc des moyens d’encourager ses jeunes à se marier pour essayer de redresser le taux de fécondité dans le pays qui est en chute libre. Il est tombé à 0,72 enfant par femme.

Des sites prestigieux

Offrir un cadre exceptionnel avec des salles pour les mariages permet aux couples, avec peu de moyens, d’organiser une cérémonie mémorable. La mairie propose 24 lieux différents dans la ville. Vous pouvez choisir un espace extérieur ou un lieu emblématique en intérieur. Vous pouvez, par exemple, vous marier gratuitement au Sejong Center, en plein centre-ville. C’est une immense salle de spectacles. Si vous préférez, vous pouvez inviter votre famille et vos amis au Musée d’art Buk-Seoul, un site plus moderne qui présente le travail d’artistes coréens. La Dream Forest, l’un des grands parcs de la ville, est aussi un lieu très populaire. Ils sont tous gratuits, pour en bénéficier, il suffit qu’un des deux partenaires travaille ou habite dans Séoul.

Vous pouvez, en plus, demander un coup de pouce financier pour louer le matériel pour la cérémonie. La mairie vous donnera un million de yens, c’est-à-dire 6 200 euros. Cela motive les jeunes de Séoul à se lancer dans le mariage.

Ce projet des sites gratuits n’a commencé qu'en 2023, mais la mairie assure qu’il y a de plus en plus de demandes. Sur les six premiers mois de l’année, 40 couples en ont déjà profité et la ville espère dépasser les 100 cérémonies gratuites sur l’ensemble de 2024.