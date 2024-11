L'actrice Whoopi Goldberg à l'origine d'AWSN, la chaîne de télévision dédiée aux sports féminins

La chaîne AWSN, All Women’s Sports Network, est disponible aux États-Unis depuis le 13 novembre. Deux mille heures de sport en direct annoncées pour la saison 2024-2025. Les téléspectateurs pourront voir la Ligue des champions européenne, du tennis féminin, du basketball en 3 contre 3, comme aux Jeux olympiques. On devrait aussi y voir du surf, du skateboard, du hockey sur gazon, les championnats de France et de Suède de football, du judo, du volleyball. "Si une femme pratique un sport, nous l’avons", promet l’une des fondatrices. En plus des directs, l’antenne propose aussi des documentaires, des émissions, des rediffusions de matchs et d’autres programmes qui pourront rapprocher le public des athlètes.



Whoopi Goldberg est listée par les cofondateurs de AWSN. L’actrice oscarisée pour Ghost en 1991, qu’on a aussi vue bien sûr dans La couleur pourpre, Sister Act ou Jumpin’ Jack Flash, ne fait plus beaucoup de cinéma, mais elle est quotidiennement dans les foyers américains avec le talk-show The View, ciblant lui aussi un public en priorité féminin. Kamala Harris y a fait escale durant la campagne d’ailleurs. Whoopi Goldberg raconte que la chaîne est son idée. Une idée qui remonte à 16 ans, et peut-être même avant cela puisqu’elle a expliqué qu’enfant, elle adorait le sport et voulait en faire avec son frère, plutôt doué en basketball et en baseball, mais que les copains la renvoyaient toujours, même gentiment, à un statut de petite fille. L’idée a germé d’exposer le sport féminin et ses athlètes, même en sections jeunes, pour changer les mentalités.

Une présence espérée dans 65 pays

La chaîne AWSN peut-elle marcher alors que l’offre sportive est déjà pléthorique à la télévision. On peut se poser la question. Il y a une ambition mondiale derrière ce projet tout de même. À terme, la chaîne espère être présente dans 65 pays. Elle existe déjà aux États-Unis, mais aussi en Inde, au Moyen-Orient et aux Philippines. Maintenant, elle est diffusée sur Vizio WatchFree+, plateforme gratuite comme son nom l’indique, mais très peu connue du grand public.

En 2023, une étude de l’agence Wasserman estimait à 15% la couverture médiatique du sport féminin aux États-Unis, réseaux sociaux compris. Mais sans le sport universitaire, très populaire, cette part descend à 8%. AWSN espère contribuer à changer cela. Il y a des tendances prometteuses. La WNBA, la ligue féminine de basket, vient de signer un contrat de droits télévisés de deux milliards de dollars sur 11 ans. Alors oui, le contrat de la NBA vaut 35 fois plus sur la même période, mais deux milliards sur 11 ans, c’est plus d’argent que ce que paie Canal + pour le championnat masculin de rugby, par exemple. On a, de plus, eu la confirmation en octobre qu’une ligue professionnelle de baseball allait démarrer en 2026 aux États-Unis.