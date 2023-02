Japon : pourquoi les autorités réfléchissent à subventionner la création d'abri antiatomique chez soi

La Japon envisage de mettre en place une subvention à destination des particuliers désireux de construire un abri antiatomique dans leur jardin ou leur chambre d'ami.

Le gouvernement conservateur du Japon va lancer en avril une étude sur la faisabilité d’un plan de soutien aux abris anti-bombes chez les particuliers. Tokyo explique que d’autres pays ont déjà des immenses réseaux pour protéger leurs populations d’attaques ennemies, que ce soit des bombes conventionnelles ou des bombes atomiques. Taïwan a, par exemple, plus de 100 000 sites qui sont désignés comme des abris ou des refuges. L'île peut y loger toute sa population en cas d'attaque, notamment chinoise.

Le gouvernement japonais indique que, lui aussi, est sous la menace de plusieurs nations. Les noms ne sont pas inscrits dans les documents officiels, bien que le contexte géopolitique soit connu : il s'agit de la Chine, la Corée du Nord, mais aussi maintenant la Russie, toute proche, qui n’est plus un "pays ami" comme avant l’attaque de l’Ukraine.

Une forte demande des Japonais

Et les chiffres le prouvent : au Japon, la demande est déjà là. Pour l’instant, il n’y a qu’un seul constructeur nippon d’abri antiatomique pour les particuliers, une PME nommée World Net International. Son siège est à Tokyo mais ses ateliers sont à Yaizu, dans une préfecture voisine.

Son président assure que ses ventes explosent. Pendant de longues années, il ne vendait, en moyenne, que deux ou trois abris par an. Mais en 2022, avec l’invasion de l’Ukraine, il a enregistré 25 commandes de riches particuliers. Ils veulent un abri antiatomique pour leur jardin, pour leur rez-de-chaussée ou pour leur cave. Car ces abris sont personnalisables : ils peuvent être plus ou moins grand en fonction du nombre de personnes à protéger dans le foyer.

Ce petit bunker est composé d'énormes murs en acier, jusqu'à 3,6 centimètres d'épaisseur. À l’intérieur, on retrouve une pièce unique avec au sol des matelas, il y aussi parfois un poste de télévision. Un système permet de créer un peu d’électricité de manière autonome. Il y a aussi de gros filtres à air et surtout un système de pression positive. Il faut en effet absolument qu’il y ait plus de pression à l’intérieur de l’abri qu’à l’extérieur pour empêcher l’entrée de matières dangereuses. La survie a un quand même un coût. Il faut compter entre 60 000 et 90 000 euros pour un abri antiatomique pour deux personnes.