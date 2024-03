Japon : peindre les vaches en zèbres les protège des insectes, selon une étude

Loïc Pialat et Yann Rousseau

C'est la conclusion très sérieuse d'une équipe de chercheurs de la préfecture de Yamagata, au Japon. Et comme les vaches zébrées sont moins stressées par les mouches et les taons, elles sont aussi plus productives.

Yamagata est une région très agricole, au nord du Japon, avec beaucoup d'élevages de bovins. Et comme dans le reste du pays, les éleveurs s'inquiètent du stress causé à leurs animaux par les piqûres d'insectes. Ce sont des zones où il y a énormément de taons et de mouches charbonneuses qui se nourrissent aussi du sang des animaux. Elles s'en prennent aux vaches qui passent énormément de temps à essayer de les chasser par des gestes de la tête ou de la queue. Ces gestes représentent temps en moins pour brouter en paix et, à l'échelle d'un troupeau, c'est de la productivité en moins pour l'exploitant.

Les chercheurs ont donc tenté de réduire ces attaques d'insectes sans avoir forcément recours aux insecticides. Entre 2021 et la fin de l'année dernière, ils ont fait des expériences sur le pelage des animaux. Ils ont ainsi peint des vaches en zèbres pour voir si les insectes changeaient de comportement. Pour transformer le pelage des vaches, comme pour les humains qui se retrouvent chez le coiffeur, on se sert de poudres décolorantes. Les chercheurs ont donc fabriqué des litres de lotion décolorante et ont tracé sur les vaches de grandes bandes blanches de cinq centimètres de large sur leur corps pour qu'elles ressemblent à de gros zèbres.

Trois fois moins de mouvements pour chasser les insectes

Ensuite, ils ont observé leurs comportements pendant des mois. Ils ont constaté que les vaches peintes en zèbres faisaient beaucoup moins de mouvements d'agacement contre les insectes piqueurs. Elles ne bougent que cinq fois par minute, alors que dans un même champ, une vache sans décoloration bouge 16 fois par minute pour chasser ces insectes. Ils en ont conclu que les taons et les mouches charbonneuses étaient troublés par ces altérations de couleurs. Les vaches se retrouvent protégées par une sorte d'illusion d'optique.

Ces rayures de zèbre ne gênent pas la vache dans ses rapports avec les autres animaux, c'était l'une des inquiétudes des éleveurs. Mais ni les chercheurs de Yamagata, ni les fermiers n'ont remarqué de changement de comportement au sein du troupeau. Les vaches zébrées sont très bien acceptées par les vaches monocolores.