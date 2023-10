Japon : des élus veulent interdire aux parents de laisser leurs enfants seuls à la maison

Au nord de Tokyo, des élus veulent faire voter une ordonnance, la semaine du 9 octobre, pour interdire de laisser un enfant, de moins de neuf ans, sans la surveillance d’un adulte. Ils envisagent, également, de sanctionner les parents.

Temps de lecture : 2 min

Cette nouvelle disposition qui devrait être votée cette semaine dans une préfecture du nord de Tokyo est loin de faire l’unanimité. Elle doit être présentée au vote en fin de semaine dans la préfecture de Saitama. C’est une collectivité locale de la banlieue nord de Tokyo, où habite 1,3 million de personnes. Il y a de très grandes chances que ce nouveau règlement soit adopté car le parti conservateur, qui est au pouvoir dans la collectivité, a déjà annoncé qu’il allait voter ce texte. Ce serait une première dans tout le pays et peut-être même en Asie.

Pour les porteurs du texte, s'il n’y a pas d’adulte, c’est de la négligence parentale

Les élus de Saitama expliquent que leur objectif c’est avant tout de mieux protéger les enfants. À l’appui de leur campagne, ils font référence à des faits divers de ces dernières années. Des drames où des bébés sont décédés après avoir été oubliés à l’arrière d’une voiture en plein été. Ou des accidents domestiques où des enfants se sont blessés alors que leurs parents étaient partis faire une course. Leur idée est de considérer désormais que laisser son enfant seul c’est dangereux, et que c’est donc une forme de maltraitance comme une autre.

Le texte dit qu’il sera maintenant interdit de laisser un enfant de moins de neuf ans seul, sans la surveillance d’un adulte. Il ne devra jamais être seul à la maison. Mais, également, il ne devrait pas être seul sur le chemin de l’école. Il devra toujours être en présence d’une personne majeure. Donc la présence de la grande sœur de 17 ans, ou du grand frère, ne compte pas. S'il n’y a pas d’adulte, c’est de la négligence parentale, prévient le texte. Il précise aussi que les résidents de la préfecture devront dénoncer aux autorités les parents qui ont laissé leur enfant seul à la maison, même si ce n’est que pour quelques minutes. Pour l’instant, le texte ne parle pas de sanction formelle contre les parents fautifs. Mais les élus conservateurs disent qu’ils envisageront des punitions si cette nouvelle pression ne suffit pas à faire changer les comportements.

Un texte loin de faire l'unanimité dans un pays en pleine crise démographique

Tous les habitants ne sont pas d’accord avec ces nouvelles dispositions. Il y a beaucoup de résistance au sein même de l’assemblée de la préfecture de Saitama. Beaucoup d’élus expliquent que cette ordonnance est délirante et qu’elle va créer un nouveau malaise chez les parents qui n’arrivent déjà pas à jongler entre le travail et les enfants. Du fait des pénuries de main-d’œuvre, c’est très compliqué de trouver des places en crèche. Il n’y a pas non plus au Japon la culture des babysitters. Les opposants au texte expliquent que ces menaces vont encore plus effrayer les jeunes couples qui hésitent déjà à fonder une famille. Et que cela va encore aggraver la crise démographique qui est gravissime ici. Le Japon perd plus de 800 000 habitants par an.