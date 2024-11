Japon : des commerces proposent des services en silence pour les personnes qui ont l'habitude d'être seules

Coiffeurs, restaurants, magasins... les entreprises proposent des services silencieux aux Japonais qui sont de plus en plus nombreux à vivre seuls et préfèrent ne pas trop interagir avec les autres.

De plus en plus de gens vivent seuls au Japon. Alors, pour ne pas changer leurs habitudes, des commerces proposent désormais de servir leurs clients dans le silence complet. On peut se faire couper les cheveux, faire ses courses ou dîner sans jamais prononcer le moindre mot. Ces entreprises constatent que de plus en plus de Japonais vivent seuls et préfèrent ne pas trop interagir avec les autres. Dans sa dernière grande étude sur les conditions de vie dans le pays, le ministère de la Santé a découvert que 34% des foyers du pays étaient désormais constitués d’une personne seule. Cela fait, tout de même, 18 millions de personnes. Ce chiffre ne cesse d’augmenter. Il a même presque doublé par rapport au début des années 2000. Il y a beaucoup de personnes âgées qui ont divorcé ou perdu leur partenaire, elles représentent 46% des gens seuls. Mais ce sont aussi des millions d’adultes actifs qui vivent seuls toute l’année.

Tout le monde peut profiter des services en silence proposés par les commerces, les gens seuls comme les personnes en couple ou en famille. Mais les professionnels expliquent qu’il y a une vraie demande pour moins d’interactions sociales. Des coiffeurs à Tokyo proposent maintenant de choisir le mode d’échange qui vous convient lorsque vous prenez rendez-vous. C’est le cas, par exemple, dans le salon Hait Works Credo. Avant de commencer, vous précisez à votre coiffeur si vous voulez une conversation normale, une discussion limitée ou alors aucun échange. Presque six clients sur 10 choisissent de ne presque rien dire ou de ne pas parler du tout.

L’interaction avec les employés vécue comme stressante

Des magasins se mettent aussi à ce système. La chaîne de vêtements Urban Research a commencé à introduire dans ses boutiques deux types de sacs pour faire ses courses. Il y a le transparent sans couleur pour une expérience normale, où les vendeurs peuvent vous proposer leur aide, et il y a le transparent bleu pour les clients qui ne veulent pas être abordés lorsqu’ils sont dans les rayons. La marque estime que 10% des consommateurs choisissent maintenant le sac bleu, car l’interaction avec les employés est vécue comme stressante.

On peut aussi dîner ou boire sans jamais interagir avec personne. C’est très courant maintenant au Japon où beaucoup de gens mangent seuls à midi comme le soir. C’est n’est pas du tout mal vu dans la société. Chez Kura Sushi, une grande chaîne de restaurants de sushis, vous passez votre commande avec votre smartphone par le biais d’un QR code. Les sushis arrivent sur un petit tapis roulant, qui passe entre les tables. Ensuite, vous payez sans avoir jamais échangé avec un humain. À Osaka, il y a même maintenant un café où le silence est obligatoire. Dès que vous entrez, on vous tend un carton où il est inscrit qu’il ne faut pas parler du tout. Et si vraiment vous avez besoin de communiquer, il faut passer par des plaquettes avec des petits dessins.