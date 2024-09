High-tech : au Japon, la babytech vient en aide aux parents pour mieux comprendre les cris de leur bébé

De plus en plus de sociétés lancent des outils technologiques pour aider les jeunes couples à accueillir leur premier enfant.

Au Japon, la tech se met aux services des bébés. Vous pouvez maintenant, en ce mois de septembre, enregistrer les pleurs de votre nourrisson sur votre smartphone et utiliser l’intelligence artificielle pour comprendre la raison de son mécontentement. C’est un peu un traducteur de cris de bébé. Une équipe composée d'anciens élèves de l’université de médecine de Tokushima a lancé l'application awababy pro. Au cours de leurs études, certains ont travaillé au contact d’enfants et de jeunes parents, soit à l’hôpital, soit dans des garderies. Ils ont été marqués par la détresse des papas et des mamans. Les parents parlent beaucoup de leur frustration face à ces cris qu’ils ne comprennent pas. Ils ont récupéré des milliers d’enregistrements de pleurs de bébés.

À chaque fois, elle a enregistré les différents pleurs d’un même bébé, car les bébés n’utilisent pas toujours le même cri pour exprimer leur malaise. Ils ont entré ces fichiers sons dans leurs ordinateurs pour identifier des fréquences différentes. Est-ce un cri très court qui revient rapidement ? Ou plutôt des sanglots longs à un rythme plus lent ? En interrogeant les parents, ils ont fait un lien entre chacun de ces cris et la solution utilisée, à chaque fois, pour essayer de les calmer.

Reconnaître les différents cris

Avec la puissance de calcul de l’intelligence artificielle, ils ont créé ensuite un algorithme qui permet de reconnaître rapidement ces cris. Ils distinguent pour le moment six sortes de pleurs, soit le bébé signale qu’il a faim, soit il essaye de dire qu’il a envie de dormir, ou alors qu’il a mal au ventre. À la maison, vous placez votre smartphone à côté de votre bébé qui pleure. L’application l’écoute six secondes et vous dit la raison la plus probable pour laquelle il crie. Elle vous suggère même des solutions pour le calmer rapidement, un câlin, un peu de lait ou une petite sieste.

Cette baby tech est très utilisée. Des solutions techniques commencent à être populaires. Awa baby sort d’ailleurs une nouvelle version de son application dans un mois. Elle pourra cette fois donner encore plus de détails sur la nature des cris du bébé. D’autres outils similaires se développent aussi sur le marché japonais. Vous pouvez aussi acheter ici une sorte de petite enceinte qui écoute aussi votre bébé pleurer et qui vous traduit en direct la nature de ses cris. Cette société qui s’appelle “ainene” écoute aussi votre bébé pendant qu’il dort pour déterminer son rythme de sommeil parfait. Elle vous dit quand il faut le réveiller ou quand il est temps d’aller le recoucher. Cette société assure que ses analyses, qui sont aussi basées sur l’intelligence artificielle, sont justes dans 80% des cas.